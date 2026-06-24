Бунт пред Вимблдон због новца – Ђоковић у овоме није уз колеге

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Водећи свјетски тенисери и тенисерке предстојећи Вимблдон искористиће да поново траже повећање наградног фонда.
Упркос чињеници да су новчане награде за овогодишње издање чувеног турнира увећане за чак 20% у односу на претходну годину, то им, очито, није довољно па су ријешили да покрену иницијативу да себи обезбиједе још више новца.
У том циљу су неки играчи и играчице већ ограничили разговоре са представницима медија на 15 минута на недавном Ролан Гаросу, што је заправо била само најава онога што спремају у Лондону, где ће ићи корак даље.
Како пише BBC, током предстојећег Гренд слема, не само да ће самоиницијативно ограничити разговоре са новинарима, такође на 15 минута, већ ће толико времена бити на располагању медијима и након мечева прве недјеље турнира.
Ограничење од 15 минута није случајно, јер симболизује 15% прихода које - уопштено говорећи - Гренд слем турнири издвајају за наградни фонд.
BBC тврди да одлуку подржава већина од 20 најбољих играча на свијету.
Међу њима није најбољи свих времена Новак Ђоковић, који се иначе бори за права најугроженијих тенисера на туру, али овог пута није дио акције својих колега.
У Паризу, прва тенисерка свијета Арина Сабаленка, прекинула је своју конференцију за штампу прије турнира, док су, поред осталих, и Јаник Синер и Ига Швјонтек, досљедно испоштовали договор већине играча и играчица.
Укупан наградни фонд на овогодишњем Вимблдону износи 64,2 милиона фунти, што је највеће годишње повећање у историји овог турнира. Прваци у синглу ће кући понијети по 3,6 милиона фунти, док ће губитницима у првом колу бити исплаћено 80.000 фунти.
Играчи су саопштили да је ова објава позитиван и озбиљан корак у правом смјеру, али су нагласили да она и даље не испуњава њихов захтјев да добију 16% прихода од турнира.
(б92)
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