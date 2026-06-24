Ново љето, исти проблем: Нема воде у бројним бањалучким насељима

Аутор:Лана Остојић
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Љето у Бањалуци већ годинама не доноси само високе температуре, већ и добро познат проблем – несташицу воде. Воде за пиће и основне хигијенске потребе нека насеља удаљена свега неколико километара од центра Бањалуке немају већ данима. Воде нема у Рамићима.
"Од неки дан нема никако. Одем негдје у комшилук на бунар за пиће да има бар али за купање нема. Имам нешто стоке, кокошију, свиња и то морам и за њих али нема", рекао је Мирко Јојић, мјештанин насеља Рамићи
"Нисмо имали од прекјуче од четири сата до ето јутрос. Па тешко је знате ето имам и дијете мало 10 година синчића имам, треба и за њега за купање и за пиће основно", каже Драгомир Добраш, мјештанин насеља Рамићи.
Нема је ни у Драгочају. Кажу, ово нису рестрикције – вода им се у потпуности искључује из године у годину.
"Као што се зна ми сви радимо углавном до 16 сати какве су гужве дођемо кући у 17 ми већ тада нисмо имали воде да се окупамо, ево ни данас ми немамо воде", прича Дајана Савић, мјештанка Драгочаја.
Нема је ни у Барловцима. А, ове године незадовољство није остало само на кућним праговима. Испред бањалучког Водовода мјештанин Барловаца, просуо је домаће козије млијеко, јер каже, због несташице пати и производња.
"Од понедјељка немамо воду то је већ 48 сати лажу већ пету годину сваке друге године ми немамо воде не знам због чега нит ме интересује нити ме интересује ни ко је крив ни ништа ево ја сам донио канте да ми оперу канте ја немам гдје помусти козе", рекао је Предраг Гојковић, произвођач млијека из Барловаца.
Воде нема ни у Мишином Хану.
"Видиш како је, морам се насмијати. Као да смо негдје у џунгли", каже Радован Срдић, мјештанин Мишиног Хана.
Због проблема у водоснабдијевању проглашена је ванредна ситуација у више поткозарских мјесних заједница. Претходних дана појачан је и надзор Комуналне полиције која је вршила контролу потрошње воде. За АТВ, нису се хтјели огласити.
"У данашње вријеме без воде, ја не знам докле је то дошло и да ли ико о томе размишља, али мислим да не размишља... на такав начин... да пусте људе без воде...
-Били су гледали ево као што можете и ви видјети шта ми имамо какав базен ми немамо средстава да у нормалним условима живимо", прича Драго Радић, мјештанин Поткозарја.
Прошле године смо завршили са 4 и по милиона КМ у минусу и зато је дошло до поскупљења цијена воде, каже директор Водовода, али ни то поскупљење не може да покрије трошкове. Каже, у наредних 5 година мора да се уложи сваке године по 10 милиона марака да би се смањили досадашњи губици, као и да су цјевоводи редовно одржавани до овога не би дошло.
"Водовод не можете ријешити у задњих 2,3,5 година ово је процес који се рјешава 15-20 па и 25 година морам да кажем, да имамо готово 2 километра и 800 метара имамо цјевовод стар готово 118 година имамо до 40 одсто цјевовода који је стар преко 50 година", каже Радован Мајкић, директор предузећа „Водовод а.д. Бања Лука“.
Градоначелник Бањалуке одговорност за несташицу воде види у кашњењу пројекта који би требало да побољша водоснабдијевање ових насеља. Каже - у августу ће проблем бити ријешен.
"Ја сам градоначелник без скупштинске већине. Скупштина то није хтјела. Скупштина је 2022. одбила Туњице 1 и 2, 2023,24,25. је одбила да је у октобру усвојено ово ми би завршили систем до маја и то је то али је усвојено тек у марту без усвајања одлуке не можете у јавну набавку јавна набавка траје 30 дана и ми таман сад радимо у љету кад је требало бити све завршено, жао ми је али ја сам једно крило", каже Станивуковић.
Поједина насеља воду ће имати само током дана, док ће у вечерњим и ноћним часовима водоснабдијевање бити потпуно обустављено ради пуњења резервоара. У наредним данима вода ће се испоручивати наизмјенично, према унапријед утврђеном распореду. Парним данима, од 8 до 18 часова, воду ће добијати потрошачи који се снабдијевају са резервоара Пријаковци, односно становници Барловаца, дијела Драгочаја, дијела Рамића и дијела Пријаковаца. Непарним данима, у истом термину, воду ће имати потрошачи који се снабдијевају са резервоара Рамићи, односно становници Поткозарја, Пискавице, Верића, Мишиног Хана и дијела Пријаковаца.
„Није покварена. Само је љето у Бањалуци. И тако већ годинама. У граду на Врбасу у 2026. години имамо паметне телефоне, вјештачку интелигенцију, најављују нам и електричне аутобусе, али – немамо воде. Бар не у свим насељима. Док једни планирају одмор, други планирају када ће напунити канте. За становнике појединих бањалучких насеља да ли ће имати воду зависи од доба дана, распореда рестрикција и мало среће. Надлежни сада најављују да би рестрикције од средине августа могле постати прошлост. Али након година истог проблема, грађанима нису потребна нова обећања, већ вода која ће потећи кад отворе чесму.“
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