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Више бањалучких насеља данас без воде

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:43

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Вода
Фото: pexels/Patrick

Због планираних радова на цјевоводу, као и отклањања кварова на локалним мрежама, поједини дијелови Бањалуке и приградских насеља данас ће привремено остати без напајања водом, саопштено је из бањалучког Водовода.

Екипе Водовода данас ће радити на санацији мреже у улицама Раденка Лолића, Косовској, Марка Липовца и Лесковачкој, као и у насељу Карановац.

У исто вријеме, дежурне екипе задужене за локалне водоводне системе биће на терену и рјешавати пријављене кварове у мјесним заједницама Стричићи, Борковићи и Кременовићи.

Из Водовода упозоравају да у периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља, те моле грађане за стрпљење и разумијевање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вода

Водовод Бањалука

Искључења воде

Бањалука

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