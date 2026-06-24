Више бањалучких насеља данас без воде

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на цјевоводу, као и отклањања кварова на локалним мрежама, поједини дијелови Бањалуке и приградских насеља данас ће привремено остати без напајања водом, саопштено је из бањалучког Водовода.
Екипе Водовода данас ће радити на санацији мреже у улицама Раденка Лолића, Косовској, Марка Липовца и Лесковачкој, као и у насељу Карановац.
У исто вријеме, дежурне екипе задужене за локалне водоводне системе биће на терену и рјешавати пријављене кварове у мјесним заједницама Стричићи, Борковићи и Кременовићи.
Из Водовода упозоравају да у периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља, те моле грађане за стрпљење и разумијевање.
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