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"Beer and food fest" стиже у Бањалуку: Десет дана забаве за цијелу породицу уз бесплатан улаз

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:44

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Бир енд фуд фест у Бањалуци
Фото: Уступљена фотографија

Парк Младен Стојановић у Бањалуци ове јесени постаје централно мјесто забаве, гастрономије и музике, јер ће од 11. до 20. септембра бити одржан први "Beer and food fest", десетодневна манифестација која доноси концерте, богату понуду хране и пића, породичне садржаје и бројне забавне активности.

Уз бесплатан улаз током свих десет дана, овај јединствени фестивал ће окупити посјетиоце из Бањалуке, других градова БиХ и региона, те додатно обогати туристичку и забавну понуду највећег града Српске.

Током трајања фестивала посјетиоци ће моћи да уживају у богатој гастрономској понуди, различитим врстама пића, концертима, спортским садржајима, наградним играма и забавним активностима за све генерације.

Музички дио програма предводиће познати извођачи и трибуте бендови, међу којима су Orthodox Celts, Bad Copy, AD/DC Real Tribute, RING – ABBA Real Tribute, Elvis Presley Real Tribute, Rainmaker – Iron Maiden Tribute Band i Prava Stvar – Zdravko Čolić Tribute Band.

На фестивалској бини наступиће и домаћи извођачи Fjužna pruga, Reaper, BIP и LaGrunde, док ће за добру атмосферу бити задужен и DJ Kosnik.

Програм и за најмлађе

Посебан дио програма намијењен је породицама и најмлађим посјетиоцима, које очекују играонице, радионице и други садржаји прилагођени дјеци. Организатори су најавили и такмичења у једењу и испијању пића, као и бројне наградне игре.

Током фестивала биће организовани и преноси спортских догађаја, чиме ће Парк Младен Стојановић током десет дана постати централно мјесто окупљања љубитеља забаве, гастрономије и музике.

""Beer and food fest" биће одржан од 11. до 20. септембра, а улаз на све садржаје је бесплатан уз фантастичан спој гастрономије, музике, забаве и дружења на једном мјесту, претварајући Парк Младен Стојановић у највећу фестивалску зону града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

манифестација

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