"Beer and food fest" стиже у Бањалуку: Десет дана забаве за цијелу породицу уз бесплатан улаз

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Парк Младен Стојановић у Бањалуци ове јесени постаје централно мјесто забаве, гастрономије и музике, јер ће од 11. до 20. септембра бити одржан први "Beer and food fest", десетодневна манифестација која доноси концерте, богату понуду хране и пића, породичне садржаје и бројне забавне активности.
Уз бесплатан улаз током свих десет дана, овај јединствени фестивал ће окупити посјетиоце из Бањалуке, других градова БиХ и региона, те додатно обогати туристичку и забавну понуду највећег града Српске.
Током трајања фестивала посјетиоци ће моћи да уживају у богатој гастрономској понуди, различитим врстама пића, концертима, спортским садржајима, наградним играма и забавним активностима за све генерације.
Музички дио програма предводиће познати извођачи и трибуте бендови, међу којима су Orthodox Celts, Bad Copy, AD/DC Real Tribute, RING – ABBA Real Tribute, Elvis Presley Real Tribute, Rainmaker – Iron Maiden Tribute Band i Prava Stvar – Zdravko Čolić Tribute Band.
На фестивалској бини наступиће и домаћи извођачи Fjužna pruga, Reaper, BIP и LaGrunde, док ће за добру атмосферу бити задужен и DJ Kosnik.
Програм и за најмлађе
Посебан дио програма намијењен је породицама и најмлађим посјетиоцима, које очекују играонице, радионице и други садржаји прилагођени дјеци. Организатори су најавили и такмичења у једењу и испијању пића, као и бројне наградне игре.
Током фестивала биће организовани и преноси спортских догађаја, чиме ће Парк Младен Стојановић током десет дана постати централно мјесто окупљања љубитеља забаве, гастрономије и музике.
""Beer and food fest" биће одржан од 11. до 20. септембра, а улаз на све садржаје је бесплатан уз фантастичан спој гастрономије, музике, забаве и дружења на једном мјесту, претварајући Парк Младен Стојановић у највећу фестивалску зону града.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч1
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
1 д6
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму