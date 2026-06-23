Планирана искључења: Погледајте који дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучане и данас очекују радови на електро-мрежи, због чега ће поједини дијелови града и околних насеља привремено остати без напајања електричном енергијом.
Из "Електрокрајине" су навели списак улица и насеља у којима ће доћи до обуставе снабдијевања:
Од 09:00 до 11:00 часова:
Дијелови улица: Душана и Владе Копање, Српских рудара и Карађорђева.
Дијелови насеља: Сарачица, Чокори, Глигорићи, Јошикова вода, Бистрица, Караула и Мотике.
Од 09:00 до 12:00 часова:
Дио улице Косовске дјевојке.
Од 08:00 до 12:00 часова:
Дио улице Милана Карановића.
Надлежни апелују на потрошаче да се на вријеме припреме за планирани прекид снабдијевања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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