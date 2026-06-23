Logo

Планирана искључења: Погледајте који дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 06:50

Коментари:

0
Струја
Фото: АТВ

Бањалучане и данас очекују радови на електро-мрежи, због чега ће поједини дијелови града и околних насеља привремено остати без напајања електричном енергијом.

Из "Електрокрајине" су навели списак улица и насеља у којима ће доћи до обуставе снабдијевања:

Од 09:00 до 11:00 часова:

Дијелови улица: Душана и Владе Копање, Српских рудара и Карађорђева.

Дијелови насеља: Сарачица, Чокори, Глигорићи, Јошикова вода, Бистрица, Караула и Мотике.

Од 09:00 до 12:00 часова:

Дио улице Косовске дјевојке.

Од 08:00 до 12:00 часова:

Дио улице Милана Карановића.

Надлежни апелују на потрошаче да се на вријеме припреме за планирани прекид снабдијевања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насеља без струје

Бањалука

искључење струје

Радови на мрежи

Коментари (0)

Прочитајте више

Француски фудбалер Усман Дембеле (7) слави са Килијаном Мбапеом (10) након што су постигли свој трећи гол током утакмице Групе I Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Ирака у Филаделфији, понедјељак, 22. јуна 2026.

Фудбал

Мбапе исписао историју Мундијала: Француска прегазила Ирак

2 ч

0
Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите

Друштво

Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите

2 ч

0
Бх. држављанин напао полицајце и побјегао након пуцња упозорења

Свијет

Бх. држављанин напао полицајце и побјегао након пуцња упозорења

2 ч

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Фудбал

Сити плаћа Челсију 20 милиона за тренера

10 ч

0

Више из рубрике

Вртић, Бањалука

Бања Лука

Бањалучки вртићи - изгубљени у комуникацији?

13 ч

0
НЕБЕССА КВАРТ

Бања Лука

ВАША БЕОГРАДСКА КУЋА: Зашто НЕБЕССА КВАРТ привлачи све већу пажњу купаца из Републике Српске

23 ч

6
Некадашњи питомци и припадници Центра војних школа Војске Републике Српске. испред Храма Христа спаситеља у Бањалуци.

Бања Лука

Остојић са некадашњим питомцима ВРС: Почаст палим борцима у Бањалуци

2 д

0
Kafana Konobar Kafic

Бања Лука

Можда вас број изненади: Колико кафића има у Бањалуци

3 д

0

  • Најновије

09

17

Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Одговор стиже на посебном догађају у Бањалуци

09

16

Дјечак (14) пао са висине од 10 метара: Задобио тешке повреде кичме

09

07

Цвијановић стигла на конференцију "Муниекспо 2026"

09

06

Хаос испред кладионице: Претукао суграђанина, разбио врата, па напао полицију

09

03

Паклено јутро у Дубровнику: У 5 сати измјерено 30 степени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима