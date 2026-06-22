Сити плаћа Челсију 20 милиона за тренера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Манчестер сити близу је договора са Енцом Мареском, који би требало да наслиједи Пепа Гвардиолу на клупи шампиона Енглеске.
Сити је претходних дана преговарао са Челсијем око обештећења за италијанског стручњака, пошто је Мареска у јануару напустио Стамфорд Бриџ, иако је имао уговор до 2029. године.
Очекује се да клубови ускоро постигну договор, а сума би требало да износи око 20 милиона евра.
Челси сматра да је Мареска прекршио уговор када је отишао из клуба. Он је још јесенас обавијестио челнике да је разговарао о могућем повратку у Манчестер сити уколико Гвардиола одлучи да напусти клуб.
Тенис
Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу
Послије Марескиног одласка сезона Челсија потпуно се распала. Лондонски клуб завршио је тек на 10. мјесту, а у клубу вјерују да дио одговорности сноси и бивши тренер, иако су резултати наставили да падају и под његовим насљедником Лијамом Росениором.
Гвардиола је у мају објавио одлазак из Ситија послије десет година у Манчестеру. У посљедњој сезони освојио је ФА куп и Лига куп, чиме је завршио једну од најуспјешнијих ера у историји енглеског фудбала.
Сцена
Делиријум у Тексасу: Камера ухватила Шакиру - стадион експлодирао
Мареска добро познаје систем Ситија, пошто је у два наврата био дио Гвардиолиног стручног штаба. Био му је помоћник и у сезони 2022/23, када је Сити освојио триплу круну, укључујући и Лигу шампиона.
Потом је са Лестером освојио Чемпионшип, а са Челсијем Лигу конференција и Свјетско клупско првенство.
Сити у међувремену већ ради на реконструкцији тима за живот после Гвардиоле. Клуб је послао понуду од 106 милиона фунти за Елиота Андерсона из Нотингем Фореста, прати Сандра Тоналија из Њукасла, а нови уговор добио је Јошко Гвардиол.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
50
22
50
22
39
22
38
Тренутно на програму