Ванвременски Лионел Меси - два гола за вјечност, побједу и нокаут фазу Аргентине

Аутор:АТВ редакција
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Аргентина је савладала Аустрију резултатом 2:0 (1:0) у другом колу групе Ј на Свјетском првенству, а меч су обиљежила два историјска поготка Лионела Месија.
Капитен "гаучоса" донио је побједу свом тиму и стигао до 18. гола на Мундијалима, чиме је претекао Мирослава Клозеа и постао најбољи стријелац у историји свјетских првенстава.
Фудбал
Лионел Меси је управо ушао у историју
Љубитељи фудбала нису могли превише да уживају у лепоти игре коју су приказали Аргентина и Аустрија.
Ипак, оно што је недостајало у фудбалској љепоти, надокнадила је историја. Два тренутка била су довољна да сусрет добије посебну тежину - Лионел Меси је поготком у 39. и 90+5 минуту донио побједу Аргентини и истовремено исписао нову страницу свјетског фудбала, поставши најбољи стријелац у историји Свјетских првенстава - 18.
"Гаучоси" су овом побједом избили са прво мјесто у групи Ј и пласирали се у нокаут фазу турнира, док ће Аустрија у дуелу са Алжиром то морати да учини.
Није ово била утакмица која ће се памтити по лијепим акцијама, високом ритму или бројним шансама. Напротив, гледали смо тактичко надмудривање у ком је Аргентина стрпљиво контролисала посјед, а Аустрија настојала да компактном одбраном неутралише индивидуални квалитет свјетских првака.
Током већег дијела сусрета недостајало је динамике, а оба тима су више водила рачуна да не погријеше него што су ризиковала у нападу.
Чак и када би Аустрија контролисала посјед, дјеловало је да јој Аргентина са намјером препушта лопту. Једноставно, Аустријанци нису дорасли оваквом противнику, који је одиграо просјечан меч.
Аргентина је од старта контролисала игру и већ у седмом минуту добила пенал послије ВАР интервенције. Ипак, Меси није успио да искористи најстрожу казну, пошто је шутирао поред гола.
Упркос томе, свјетски прваци су наставили да нападају и стварају прилике, док се Аустрија организовано бранила и повремено пријетила преко Сабицера и Поша.
Отпор Аустријанаца сломљен је у 39. минуту када је Медина упутио одличан центаршут, а Меси прецизним ударцем послао лопту у мрежу за вођство Аргентине.
У другом полувремену виђено је знатно мање узбуђења. Аустрија је имала више лопту у посједу и покушавала да стигне до изједначења, али без правих рјешења у завршници.
Најбољу прилику пропустио је Грегорич, који је главом шутирао преко гола, док је Сабицер једним ударцем са дистанце натјерао Мартинеза на интервенцију.
С друге стране, Аргентина је мирно чувала предност и пријетила из контранапада. Меси је наставио да буде најопаснији играч на терену, а Нико Гонзалес је у 72. минуту био близу поготка послије одличног центаршута капитена, али је лопта прошла тик поред стативе.
До краја сусрета Аустрија није успјела да озбиљније угрози гол ривала, па је Аргентина уписала важну побједу са новим голом у надокнади времена, уз још једно вече које ће остати упамћено по новом историјском достигнућу Лионела Месија.
(РТС)
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