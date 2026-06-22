Лионел Меси је управо ушао у историју

Аутор:АТВ редакција
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Аргентинац Лионел Меси је постигао 17. гол на Свјетском првенству чиме је постао најбољи стријелац у историји Свјетских првенстава.
Он је голом против Аустралије престигао Мирослава клосеа.
Факундо Медина је сјајно асистирао, али је улогу обавио и Тијаго Алмада, који је пропустио лопту и сјајно асистирао и пронашао је Месија на ивици казненог простора, који такве шансе не пропушта!
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