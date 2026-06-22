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Шта ће за Борац значити евентуална побједа Бих над Катаром

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:44

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ФК Борац
Фото: ATV

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине у сриједу на Мундијалу игра утакмицу одлуке против Катара. Претпоставља се да ће тријумф Змајевима донијети пласман у нокаут фазу Свјетског првенства.

Продужени останак у САД донијеће и додатни новац клубовима који су дали играче на овом шампионату.

Као што је познато, ФИФА исплаћује клубовима за играче које пусте репрезентацијама.

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ФИФА је објавила фонд од 355 милиона долара. Процјена за овај Мундијал је да ће клубови добивати око 10.000 долара по играчу за сваки дан проведен на првенству, иако та сума није потврђена. Сигурно је да је дневница минимум 5.000 долара, а неки шпански медији су објавили да се она креће око 10.000.

Тако ће свој дио колача добити и Борац, који даје јединог репрезентативца из бх. лиге, а то је Младен Јуркас. Млади чувар мреже Бањалучана је од старта на припремама бх. тима, који се окупио у Торонту 8. јуна.

Рачуницом долазимо да тога да је Јуркас у касу Борца већ донио око 150.000 долара, а уколико Змајеви прескоче Катар и пласирају се међу 32 најбоље селекције свијета, фудбалери ће продужити останак на СП, тако да ће Борац добити солидну финансијску инјекцију пред старт нове сезоне. Уколико су процјене шпанских медија тачне, Борац ће зарадити око 230.000 долара уколико БиХ стигне најмање до шеснаестине финала, пише портал "независне".

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Иначе, пролаз БиХ у нокаут касу напуниће и касу Фудбалског савеза БиХ, јер ФИФА репрезентације које прођу у шеснаестину финала награђује са 13,5 милиона долара. Подсјетимо, утакмица између БиХ и Катара игра се у сриједу у Сијетлу са почетком у 21.00.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбалска репрезентација БиХ

ФК Борац

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