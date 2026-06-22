Ове вјежбе могу да се раде на плажи: Сагоријевају калорије

Аутор:АТВ редакција
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Идеалан дан на плажи је када лежите под сунцобраном и с времена на вријеме зароните у море, уживајући у кристално чистом мору.
Али, ако сте заинтересовани да вјежбате током љетних мјесеци, плажа је савршено мјесто за заиста добар тренинг снаге и сагоријевање калорија. Ако спадате у ову категорију, онда ставите крему за сунчање и испробајте ове врхунске вјежбе на плажи.
Сцена
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Ослоните се лактовима на пијесак и изведите 4 планка по 30 секунди. Можете да отежате вјежбу тако што ћете основној вјежби додати 10 подизања за сваку ногу тако да радите и трбушњаке и глутеусе. Знајте да, пошто пијесак као подлога није стабилан, побољшаћете равнотежу, а степен тежине расте, преноси Женски магазин.
Трчање у плићаку на плажи је одлична вјежба са много предности. Вода додаје отпор, чинећи мишиће јачим и побољшавајући кардиоваскуларну кондицију. Такође је забавно и може смањити хабање зглобова у поређењу са трчањем на плажи. Обично је добро трчати у равним линијама од 80-150 метара за најбоље резултате.
Почињете пливати ка дубини слободним стилом. Почињете брзо, али одржавате исти ритам, правите удисаје, држећи трбушне мишиће затегнутим и кичму равном. На повратку ћете увијек имати опуштен темпо да бисте били сигурни да ћете одморити срце. Поновите онолико кругова колико можете да издржите.
Савјети
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Морате пазити да ваш торзо остане нетакнут и радите само рукама. Умјесто да задњица буде виша од остатка тијела, држите тијело равно од главе до пете током вјежбе. Прво почињете са неколико склекова и како се осећате јачи повећавате број понављања.
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