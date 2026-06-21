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Руски научници пронашли нове "тихе убице" у природи, ево како се преносе на људе

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:33

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Крпељ зараза инфекција
Фото: Pexel/ Erik Karits

Идентификовано је више од 30 нових вируса које преносе крпељи, комарци, мали сисари и слијепи мишеви у Русији, према подацима које је објавио руски Федерални истраживачки центар за вирусологију и биотехнологију Вектор (Роспотребнадзор).

Ова открића долазе као резултат опсежног истраживања које је обухватило различите регионе широм Руске Федерације.

У саопштењу које је пренијела агенција ТАСС, наводи се да је "биобанка вируса креирана коришћењем изворних биолошких узорака које је Роспотребнадзор примио из 50 региона Руске Федерације".

Ови узорци обухватају више од 20.000 крпеља, комараца, малих сисара и слијепих мишева. Као резултат овог истраживања, идентификовано је тридесет нових РНК вируса са више од 70 одсто покривености вирусног генома, што представља значајан допринос разумијевању вирусне разноликости у региону.

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Поред тога, откривена су три нова некласификована РНК вируса, што додатно указује на комплексност и разноликост вируса који циркулишу у природном окружењу. Ова открића наглашавају потребу за даљим истраживањима и развојем метода за идентификацију и праћење нових вирусних агенаса.

Роспотребнадзор је истакао да ови резултати показују високу таксономску разноликост РНК вируса присутних у проучаваним узорцима. Такође, наглашена је важност метагеномског секвенцирања као кључног алата за идентификацију слабо схваћених вирусних агенаса, што може имати значајне импликације на јавно здравље и контролу болести, преноси Танјуг.

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Тагови :

комарац

научници

крпељи

здравље

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