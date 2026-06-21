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Иран поставио услов за наставак преговора

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:24

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Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Иран неће наставити преговоре са Сједињеним Америчким Државама све док Израел проводи војне операције против Хезболаха у Либану, јавила је иранска новинска агенција "Тасним" позивајући се на неименовани извор из дипломатске делегације.

"Уколико Израел настави своје операције у Либану, неће бити наставка преговора о другим питањима", навео је извор.

Жељка Цвијановић

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Упозорио је и да ће Иран поново отворити Ормуски мореуз за поморски саобраћај тек након што се окончају борбе на свим фронтовима, буде укинута америчка поморска блокада, дио замрзнуте иранске имовине буде одмрзнут, те издата одобрења за извоз иранске сирове нафте.

(СРНА)

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Тагови :

Иран

Америка

Либан

Иран Америка преговори

Хезболах

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