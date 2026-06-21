Иран поставио услов за наставак преговора

Аутор:АТВ редакција
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Иран неће наставити преговоре са Сједињеним Америчким Државама све док Израел проводи војне операције против Хезболаха у Либану, јавила је иранска новинска агенција "Тасним" позивајући се на неименовани извор из дипломатске делегације.
"Уколико Израел настави своје операције у Либану, неће бити наставка преговора о другим питањима", навео је извор.
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Упозорио је и да ће Иран поново отворити Ормуски мореуз за поморски саобраћај тек након што се окончају борбе на свим фронтовима, буде укинута америчка поморска блокада, дио замрзнуте иранске имовине буде одмрзнут, те издата одобрења за извоз иранске сирове нафте.
(СРНА)
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