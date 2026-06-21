Цвијановић из Израела: Херцог разумије политичку ситуацију у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се током посјете Израелу са предсједником Израела Исаком Херцогом, а разговори су, како је оцијенила, протекли у веома пријатељској, отвореној и конструктивној атмосфери.
Цвијановићева је након састанка истакла да су потврђени добри односи, партнерство и међусобно разумијевање, као и опредијељеност за даље унапређење сарадње између Републике Српске и Израела.
"Разговарали смо о нашем пријатељству, добрим односима и заједничкој спремности да их додатно развијамо у будућности. Република Српска Израел сматра пријатељском државом, а повезују нас и одређена тешка историјска искуства која представљају основ за боље разумијевање", рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да постоје бројна подударања у политичким ставовима и приступима које промовишу Република Српска и Израел на међународној сцени, оцјењујући да управо те сличности представљају важан темељ за наставак и продубљивање сарадње.
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Посебан акценат током разговора стављен је на могућности јачања економских веза. Цвијановићева је навела да је предсједник Херцог изразио спремност да подржи интензивнију економску сарадњу, укључујући повезивање привредних субјеката, инвестиције и развој туристичких пројеката.
"Било је одређених позитивних иницијатива и раније, посебно када је ријеч о туристичкој сарадњи. Међутим, глобалне околности и ратна дешавања посљедњих година успорили су дио тих активности. Херцог је рекао да ће са своје стране помоћи да се у будућем периоду повезујемо економски, али и да је суштински важно питање да политичко разумијевање буде нетакнуто", истакла је она.
Говорећи о политичким темама, Цвијановићева је рекла да је предсједника Израела упознала са политичким приликама у БиХ, као и са питањима која се односе на функционисање заједничких институција.
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Према њеним ријечима, Херцог добро познаје прилике на Западном Балкану и показао је разумијевање за сложену политичку ситуацију у региону.
"Пожелио нам је мир, стабилност и сигурну будућност, уз поруку да истрајемо у заштити наших уставних права и надлежности", рекла је Цвијановићева.
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