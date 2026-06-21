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Минић: "Коридор 92" операција за живот и опстанак

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 12:47

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је на Дугој Њиви је да је "Коридор 92" била војна операција за живот и опстанак Срба, те истакао да српски народ треба бити поносан на овај подвиг див-јунака.

Минић је позвао на јединство и понос око оних ствари које су свете за Србе и Републику Српску.

"Те свете ствари су наша Српска православна црква око које се требамо окупљати да се моли за покој наших див-јунака, наши умјетници да то раде у пјесмама, а ми који било какву власт вршимо да то радимо конкретним дјелима и свим оним што заслужује све и један грађанин Српске, а поготово наши див-јунаци", рекао је Минић обраћајући се на обиљежавању 34 године од пробоја коридора, најзначајније побједе Војске Републике Српске којом је спојен источни и западни дио Српске.

Говорећи о бризи о борачкој популацији, Минић је указао на то да су у ново законско рјешење које регулише права борачких категорија Републике Српске уврштени и борци Војске Републике Српске Крајине.

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"Водимо бригу и о нашим борцима којима је борачки додатак једини могући приход", рекао је Минић.

Он је истакао и институционални и национални значај изградње ауто-пута Бањалука-Београд.

"Тај коридор је дио и овог нашег коридора. Тај коридор је нешто што нам је било спасење у најтежим тренуцима. Њиме смо знали ићи и плакати, а вјерујем да ћемо све радити да се убудуће тим коридором увијек иде уздигнуте главе", нагласио је Минић.

Он је рекао да се они који су Србе убијали, бацали у јаме и протјеривали са вјековних огњишта, сада веселе и сваке године то обиљежавају све јаче.

"Морамо ми да почнемо дизати главу још више. Операција коридор је била операција да опстанемо на овим просторима, то није била операција да било кога помјеримо, него да преживимо", поручио је Минић.

Војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине. Извеле су је снаге Првог крајишког корпуса, Источнобосанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић.

Позната и као пробој коридора живота, била је највећа операција Војске Републике Српске спроведена током Одбрамбено-отаџбинског рата против Хрватског вијећа одбране и Хрватске војске у Посавини.

(Срна)

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Тагови :

Саво Минић

Пробој Коридора

Војска Републике Српске

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