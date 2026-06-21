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Потписани први уговори: Почиње збрињавање 500 дјеце погинулих бораца

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:30

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на потписивању првих уговора о запошљавању лица из категорије дјеце погинулих бораца у Добоју.
Фото: АТВ

У Добоју су данас потписани први уговори о запошљавању лица из категорије дјеце погинулих бораца, чиме је званично почела реализација важног циља институција Републике Српске да се у овој години радним мјестима обезбиједи свих 500 пријављених кандидата.

Уговори су потписани у присуству званичника Српске, међу којима су били предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић, те предсједник СНСД-а Милорад Додик и градоначелник Добоја Борис Јеринић.

Минић је истакао је да ово потписивање није само формалност, већ потврда трајне одговорности институција према породицама које су поднијеле највећу жртву за стварање Српске.

"Наш је дуг да водимо рачуна о дјеци погинулих бораца и да им обезбиједимо прилику да својим знањем, радом и способностима граде сигурну будућност. Влада Републике Српске преузела је обавезу да у 2026. години буде запослено најмање 500 лица из ове категорије и тај посао ћемо завршити у најкраћем року", поручио је Минић.

Остојић је позвао и друге локалне заједнице да слиједе примјер Добоја и активно се укључе у рјешавање овог питања од општег јавног интереса.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик нагласио је да Српска бригом о борачким категоријама показује своју одговорност и способност. Он је подсјетио да је до сада запослен велики број дјеце погинулих бораца, те да ће ускоро и преосталих 500 бити збринуто.

Градоначелник Добоја Борис Јеринић потврдио је да је на градском подручју 11 лица конкурисало за запошљавање, те да су сви захтјеви позитивно ријешени.

Потписивању уговора присуствовали су и посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Обрен Петровић и Сања Вулић, чиме је пружена подршка активностима које имају за циљ економску стабилност породица погинулих бораца широм Републике Српске.

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Тагови :

Милорад Додик

дјеца палих бораца

запошљавање

Саво Минић

Радан Остојић

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