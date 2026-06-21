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Ове знакове очекује велики финансијски бум: Да ли сте међу њима?

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:20

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Почетак љета многима доноси нова очекивања, али ће за два хороскопска знака наредни период бити посебно значајан када је ријеч о новцу. Након мјесеци неизвјесности, одлагања и финансијског притиска, пред њима се отвара могућност да коначно одахну и стабилизују буџет.

Астролози сматрају да прва половина јула, а поготово 5. јул, доноси снажне промјене на финансијском плану, а посебно ће их осјетити Бикови и Ваге. Многи припадници ових хорорскопских знакова могли би да добију новац који дуго чекају или да им се укажу прилике које значајно поправљају материјалну ситуацију.

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Бик

За Бикове се отвара период у којем ствари долазе на своје мјесто. Оно што је мјесецима било закочено или одлагано сада полако почиње да се рјешава. Могуће су исплате заосталих потраживања, враћање дугова, завршетак административних процеса или прилив новца из извора на које су готово заборавили. Ово је одличан тренутак за сређивање буџета и доношење важних одлука везаних за будуће трошкове.

Вага

Вагама јул доноси занимљиве пословне могућности које би могле директно утицати на њихов финансијски статус. Пред њима су преговори, понуде или пројекти који имају потенцијал да донесу значајну зараду.

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Многи припадници овог знака могли би да добију додатни приход кроз посао којим се већ баве, док ће неки бити пријатно изненађени понудом коју нису очекивали. Осјећај финансијске несигурности полако остаје иза њих, а долази период у којем ће лакше планирати трошкове и улагања.

(Жена Блиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

новац

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