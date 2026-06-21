Инстаграм мијења начин објављивања слика: Функција која ће обрадовати многе кориснике

Аутор:АТВ редакција
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Инстаграм је коначно омогућио додавање различитих описа за сваки слајд у каруселу, а Андроид корисници добијају и моћно појачање за камеру.
Инстаграм је управо увео опцију која се већ дуго тражи. Платформа сада омогућава корисницима да додају јединствене описе за сваки појединачни слајд у каруселу. Раније су сви слајдови дијелили исти опис, што је дефинитивно отежавало причање кохерентне приче кроз више слика.
Овој опцији приступа се преко прекидача (тоггле) када додирнете поље за унос описа. На тај начин, на самим корисницима је да одлуче да ли желе да уложе додатни труд и осмисле више различитих описа.
Сцена
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Ова друштвена мрежа заснована на визуелном садржају у посљедње вријеме уводи промјене на све стране. Камера унутар апликације сада подржава Ултра ХДР ноћни режим на Андроид уређајима.
Поред тога, платформа сада омогућава корисницима да персонализују алгоритам и промијене редослијед објава на свом профилу
(Б92)
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