Бојан Илиевски побједник ''Звезда Гранда'': Његова животна прича многе расплакала

Аутор:АТВ редакција
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Бојан Илиевски побједник је 19. сезоне музичког такмичења „Звезде Гранда“ а по сопственом признању ни сам није очекивао да ће стићи до тријумфа.
Бојан је у разговору за „Гранд“ открио да је пролазио кроз бројна животна искушења, од којих је можда и највеће био проблем са коцком, због чега је био на ивици да заувијек крене странпутицом.
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Успио је да се извуче из тога и засија најјаче на музичкој сцени, чија је круна за сада побједа у „Звездама Гранда“.
– Искрено нисам очекивао да ћу баш бити први. Али захваљујући људима који су гласали за мене, али и мом труду са ментором, успјели смо да стигнемо до самог краја и да побиједимо – рекао је још увијек под утисцима Бојан.
И његов израз лица током читавог финала одавао је утисак да и сам гледа на проласке до побједничког трона са искреном невјерицом.
– Нисам у животу до сада постигао неки, како да кажем престиж, није ме живот мазио. Ово ми је највећи успјех у каријери и животу – искрен је побједник „Звезда Гранда“.
Многи су плакали још раније због Бојанове животне приче. Остао је рано без родитеља, бака му је била главни ослонац.
– Желио бих некада да у некој Грандовој емисији испричам и неке друге ствари из приватног живота. Просто сам човјек који је искрен, отворен и не бојим се истине. И просто шта год ме је неко питао, било из жирија или продукције, одговарао сам онако како јесте. Нисам лагао нити долазио у фазу да бих се повукао или избјегавао да причам о неким темама – објаснио је он.
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Иако му је, по сопственом признању, седми круг био такмичарски најтежи, у петом кругу умало је одустао и то због проблема са коцком.
– Имао сам просто такво искуство. Ово је једино мјесто на којем су људи сазнали много ствари о мени. И тако ће и остати. А друга ствар, то је било давно, то сам оставио иза себе. Обећао сам свом ментору, али обећао сам првенствено самом себи да нећу те ствари да поновим никад у животу. Продужио сам само даље. Радио сам, ишао сам на пробе активно. Имао сам конфронт у вези са тим, са свиме сам се суочио и ишао сам даље у животу. Јер сад ако ми само размишљамо о проблемима, нема ту рјешења. Мора да се иде даље, шта год да се десило. Све док је човјек жив може ствари да промијени. И ништа није изгубљено. Само једно не може да се врати, а то је кад човјек умре – испричао је Бојан.
Бојан је упркос свим недаћама завршио редовно школовање, као и музичко образовање укчључујући и Академију у Словенији и дјеловало је невјероватно да је уопште дошао у ситуацију да крене странпутицом.
– Све то је кренуло од кад ми је мајка умрла. Разочарао сам се у живот и више од годину дана сам престао и да радим. Све се то дешавало 2021. године – открио је побједник.
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Он је открио и како ће да прослави овај велики тријумф.
– Прво ћу дати предност важним стварима, а то је да се најприје мало умирим. А онда ћу размишљати даље, гдје ћемо, шта ћемо и како ћемо. Наравно да ће бити и концерта, то је дефинитивно – открио је Бојан и додао да ће као госта обавезно позвати и свог ментора Ђорђа Давида.
– Обавезно. „Ђелем, Ђелем“ и „Ибар водо“, то су његове пјесме, како да кажем, прве на листи (смијех) пјесме које он пјева тако – закључио је Бојан.
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