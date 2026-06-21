Славимо Светог Теодора Стратилата: Ово данас не би требало да започињете

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква данас обиљежава празник Светог Теодора Стратилата, римског војводе који је страдао због вјере, а у народу се сматра заштитником војника и симболом храбрости и мучеништва.
Свети великомученик Теодор Стратилат, римски војвода и управитељ града Ираклије, у хришћанској традицији се поштује као један од светитеља који су свој живот и положај ставили у службу вјере у Христа. Рођен као човјек великог угледа и богатства, у једном тренутку свог живота одлучује да се одрекне свјетовних почасти и прихвати хришћанство, иако је знао да га таква одлука води ка страдању.
У свом родном граду он руши многобожачке идоле, чиме изазива гнијев римског цара Ликинија, који наређује његово хапшење и излагање тешким мукама. Свети Теодор бива шибан, разапет на крст, гађан стријелама и на крају погубљен, не одричући се вјере ни у једном тренутку. Предање свједочи да је током цијелог страдања непрестано изговарао ријечи: "Слава Теби, Боже мој, слава Ти!"
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У хришћанском предању помиње се и чудо са његовом иконом у мјесту Карсата, близу Дамаска, гдје је након испаљене стријеле у лик светитеља из фреске потекла крв, а потом, према записима Светог Анастасија Синајског, цијела група оних који су то учинили убрзо је страдала у истој цркви.
Свети Теодор је пострадао 319. године, не дочекавши проглашење хришћанства за званичну религију Римског царства. Његове мошти касније су пренесене из Евхаите у Цариград и положене у цркви Влахерни.
Владика Николај Велимировић у "Охридском прологу" записује да постоји мучеништво "драгоценије од драгоценог", истичући да његова вриједност зависи од величине жртве коју човјек поднесе Христа ради.
"Мудрим војевањем за истину, био си добри војвода небеског Цара, свети мучениче Теодоре. Оружјем вјере наоружао си се мудро и побиједио војске демона, и показао си се као побједоносни страдалац: Зато те са вјером увијек прослављамо."
У народном предању Свети Теодор Стратилат се сматра заштитником војника, као човјек који је и сам био војник и страдао не одричући се вјере. Вјерује се да они који му се искрено моле могу добити његову заштиту у борби, невољи и опасности.
На дан његовог празника вјерници му се обраћају молитвом, а у народу је присутно вјеровање да се на овај дан не започињу тешки и ризични послови, већ се тражи мир, заштита и снага за искушења која долазе, преноси Курир.
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