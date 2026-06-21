Зоран хтио да се убије након крвавог пира? Пуцао у мајку и оца код Петровца на Млави

Аутор:АТВ редакција
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Зоран С. из села Шетоње код Петровца на Млави синоћ је око 21 час из ватреног оружја пуцао на своје родитеље у породичној кући, када је тешко ранио мајку.
Како свједоче његови пријатељи, у питању су били јако лоши породични односи, а сви су мислили да ће након трагедије Зоран себи одузети живот.
Ужасу код Петровца на Млави, како свједоче комшије, претходила је жестока вербална расправа у породичном дому. У налету бијеса, Зоран С. је потегао ватрено оружје и испалио више хитаца у правцу оца и мајке. Метак је промашио оца, али је мајка тешко повријеђена. Она је хитно превезена у болницу, гдје се љекари тренутно боре за њен живот.
Како свједоче комшије, из породичне куће се чула страшна галама, а убрзо потом и пуцњи.
"Викао је на сав глас да ће побити и њих и себе, а онда је у мраку побјегао са мјеста злочина", наводе уплашени мјештани.
Зоран С. је након крвавог чина побјегао са лица мјеста, а његови пријатељи су, мислили да се склонио негдје да одузме себи живот.
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"Када га полиција није пронашла на мјесту злочина, а како је већ неко вријеме причао о томе да ће да се убије, а онда и пред пуцњаву да ће 'убити и њих и себе', мислили смо да ће заиста то и да уради", свједоче за Информер.рс пријатељи.
Ипак, Зоран С. се након непуна три сата предао полицији, када је и испитан о језивом случају.
Према писању поменутог медија, Зоран С. је у посљедње вријеме био у тешком стању. Неко вријеме већ није радио, а претходно је држао печењару. Недавно се и развео, па је живио само са сином који иде у средњу школу. Пролазио је кроз тежак период, а како свједоче његови пријатељи, односи са оцем и мајком су били проблематични.
Само два сата прије него што је пуцао на своје родитеље, Зоран се огласио на друштвеној мрежи Фејсбук, када је наговијестио трагедију:
"Људи, хвала вам свима, видимо се на неком бољем мјесту. Ја ову борбу сам против свих нисам издржао."
Непосредно прије тога, објавио је пјесму Шерифа Коњевића "Син" и послао свом дјетету поруку: "Опрости ми, сине, морао сам."
И претходних дана он је на друштвеној мрежи писао о проблемима. Прије два дана објавио је неколико реченица о породичним односима који, како нерадо причају они који су познавали ову породицу, нису били добри. Зоран је о томе управо и писао.
Полицијски увиђај на мјесту несреће завршен је касно синоћ, а даља истрага утврдиће тачне мотиве ове тешке породичне трагедије. Зоран С. се предао полицији нешто прије 23 часа и одмах је саслушан од стране полицијских инспектора.
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