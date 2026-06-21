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Детаљи несреће код Бањалуке: Повријеђено троје Руса, међу њима и дијете

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 08:44

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Двије женска и једна мушка особе погинуле су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.
Фото: РТРС

Руска породица и њихово дијете хоспитализовани су након тешке саобраћајне несреће у близини Бањалуке, саопштила је Амбасада Русије у Сарајеву.

"Дана 20. јуна 2026. године, усљед саобраћајне несреће на ауто-путу Приједор-Бањалука у Републици Српској, Босна и Херцеговина, породица руских држављана, коју су чинили брачни пар и мало дијете, повријеђена је у аутомобилу", наводи се у саопштењу.

Додаје се да су руски држављани превезени у Универзитетски клинички центар Републике српске у Бањалуци, гдје им се тренутно указује хитна медицинска помоћ, објављено је на Телеграм каналу Амбасаде Русије у Босни и Херцеговини, преноси Танјуг.

Полиција Републике Српске

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Подсјетимо, три лица су погинула у стравичној несрећи која се догодила јуче око 14:30 часова на магистралном путу Бањалука-Приједор у мјесту Пријаковци.

"Према информацијама са мјеста догађаја, смртно су страдале двије женске и једна мушка особа, чији идентитет за сада није познат", саопштили су из Службе хитне медицинске помоћи.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Пријаковци

повријеђени

Руска амбасада у БиХ

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