Детаљи несреће код Бањалуке: Повријеђено троје Руса, међу њима и дијете

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руска породица и њихово дијете хоспитализовани су након тешке саобраћајне несреће у близини Бањалуке, саопштила је Амбасада Русије у Сарајеву.
"Дана 20. јуна 2026. године, усљед саобраћајне несреће на ауто-путу Приједор-Бањалука у Републици Српској, Босна и Херцеговина, породица руских држављана, коју су чинили брачни пар и мало дијете, повријеђена је у аутомобилу", наводи се у саопштењу.
Додаје се да су руски држављани превезени у Универзитетски клинички центар Републике српске у Бањалуци, гдје им се тренутно указује хитна медицинска помоћ, објављено је на Телеграм каналу Амбасаде Русије у Босни и Херцеговини, преноси Танјуг.
Хроника
Познат идентитет младића који се утопио у језеру Блатњак
Подсјетимо, три лица су погинула у стравичној несрећи која се догодила јуче око 14:30 часова на магистралном путу Бањалука-Приједор у мјесту Пријаковци.
"Према информацијама са мјеста догађаја, смртно су страдале двије женске и једна мушка особа, чији идентитет за сада није познат", саопштили су из Службе хитне медицинске помоћи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
45 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
09
05
09
02
08
55
08
44
08
44
Тренутно на програму