Детаљи тешке несреће код Бањалуке: Погинуле двије жене и мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Служба хитне медицинске помоћи ЈЗУ "Дом здравља" Бањалука огласила се о стравичној саобраћајној несрећи која се десила данас у мјесту Пријаковци на магистралном путу Бањалука - Приједор.
"Према информацијама са мјеста догађаја, смртно су страдале двије женске и једна мушка особа, чији идентитет за сада није познат", наводи се у саопштењу Службе хитне медицинске помоћи.
Они додају да су данас (20. Јуна) у 14.39 часова путем диспечерског центра запримили пријаву о тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у насељу Пријаковци.
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Одмах по пријему позива на лице мјеста упућена је једна комплетна екипа Службе хитне медицинске помоћи са санитетским возилом.
На захтјев, а по позиву полицијског службеника који се налазио на мјесту догађаја, упућена је и друга медицинска екипа са додатним санитетским возилом ради пружања помоћи повријеђенима.
"Доласком на мјесто несреће медицински тимови затекли су три лица без знакова живота", додаје се у саопштењу.
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Три повријеђене особе, мушкарац, жена и дијете старости осам година, након указане хитне медицинске помоћи на лицу мјеста, санитетским возилима превезене су у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске на даље лијечење.
На интервенцији су, поред екипа Службе хитне медицинске помоћи ЈЗУ "Дом здравља" Бањалука, учествовали и припадници полиције и ватрогасно-спасилачке службе.
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