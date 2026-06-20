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Детаљи тешке несреће код Бањалуке: Погинуле двије жене и мушкарац

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 17:31

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Двије женска и једна мушка особе погинуле су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.
Фото: РТРС

Служба хитне медицинске помоћи ЈЗУ "Дом здравља" Бањалука огласила се о стравичној саобраћајној несрећи која се десила данас у мјесту Пријаковци на магистралном путу Бањалука - Приједор.

"Према информацијама са мјеста догађаја, смртно су страдале двије женске и једна мушка особа, чији идентитет за сада није познат", наводи се у саопштењу Службе хитне медицинске помоћи.

Они додају да су данас (20. Јуна) у 14.39 часова путем диспечерског центра запримили пријаву о тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у насељу Пријаковци.

полиција-Република Српска-грб полиције

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Судар 4 аутомобила: Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке

Одмах по пријему позива на лице мјеста упућена је једна комплетна екипа Службе хитне медицинске помоћи са санитетским возилом.

На захтјев, а по позиву полицијског службеника који се налазио на мјесту догађаја, упућена је и друга медицинска екипа са додатним санитетским возилом ради пружања помоћи повријеђенима.

"Доласком на мјесто несреће медицински тимови затекли су три лица без знакова живота", додаје се у саопштењу.

Полиција Републике Српске

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Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке

Три повријеђене особе, мушкарац, жена и дијете старости осам година, након указане хитне медицинске помоћи на лицу мјеста, санитетским возилима превезене су у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске на даље лијечење.

На интервенцији су, поред екипа Службе хитне медицинске помоћи ЈЗУ "Дом здравља" Бањалука, учествовали и припадници полиције и ватрогасно-спасилачке службе.

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Тагови :

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