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У православном календару данашњи дан уписан је црним словом: Ево шта би вјерници требало да знају

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 07:50

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црква молитва литургија вјера пост
Фото: Pexel/ Pham Ngoc Anh

Српска православна црква (СПЦ) и православни вjерници данас празнују пренос моштију Светих мученика и бесребреника Кира и Јована, светитеља из 3. и 4. века који у хришћанској традицији заузимају посебно мјесто као заштитници љекара, болесних и немоћних.

Свети Кир је првобитно био познат као угледни љекар у александријском граду Канопу, који је људе лијечио не само медицинским знањем, већ првенствено молитвом и хришћанском вјером. Вођен јеванђељским начелом "забадава добисте, забадава дајите", Кир за свој рад никада није узимао новац, због чега је, заједно са својим вјерним пратиоцем, бившим војником Јованом, прозван "бесребреником".

Током сурових прогона хришћана под царем Дијоклецијаном, обојица су претрпела мученичку смрт након што су одбили да се одрекну своје вере.

Црква сутра не слави дан њиховог страдања, већ пренос њихових чудотворних моштију. Вијековима након њихове смрти, у 5. вијеку, патријарх Кирил Александријски пренио је мошти ових светитеља из Канопа у оближње мјесто Манутин. Према свједочењима из тог доба, на мјесту гдје су положене њихове мошти, пагански култови су нестали, а потекли су извори исцељења, због чега је ово мјесто постало једно од највећих хришћанских светилишта тог времена.

У православном календару овај дан је уписан црним словом.

(телеграф)

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Тагови :

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