Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају празник Преподобне мученице Февроније, светитељке која је у вријеме сурових прогона хришћана за вјеру дала оно најневриједније - свој живот.
Њена непоколебљива снага, чист живот и трагично страдање под царем Диоклецијаном учинили су је једном од најпоштованијих и најомиљенијих светица у православном свијету.
Према народним вјеровањима, на данашњи дан вјерници се моле за мудрост, духовни мир и снагу у превазилажењу животних искушења, а посебно се избјегавају сукоби и тешке ријечи унутар породице.
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Света Февронија била је кћерка римског сенатора Просфора, пред којом је био живот у изобиљу. Међутим, како би избјегла уговорени брак и свој живот потпуно посветила Христу, још као млада се замонашила у једном сиријском манастиру, гдје је њена тетка Вриена била игуманија. Иако је била веома млада, Февронија је због своје невјероватне побожности и скромности уживала огромно поштовање међу монахињама. Миран манастирски живот прекинуо је долазак војсковође Селина, познатог по патолошкој мржњи према хришћанима. И поред страшних пријетњи и захтјева да се одрекне вјере како би спасила главу, она је то одлучно одбила, након чега је стављена на звјерске муке и погубљена.
Предање каже да је Божја казна стигла њеног крвника истог дана. Војсковођу Селина је одмах након погубљења обузео страшан немир и лудило, па је страдао тако што је у паници ударио главом о мермерни стуб. Са друге стране, његов синовац Лисимах, који је потајно саосјећао са хришћанима, наредио је да се тијело Свете Февроније достојно сахрани, а касније је и сам примио хришћанство заједно са великим бројем својих војника. Вјерници вијековима свједоче о исцјелитељским чудима на њеном гробу, а прича се да се дуго након смрти јављала монахињама на мјесту гдје је стајала током молитви. Света Февронија је пострадала 310. године, а њене свете мошти су 363. године пренијете у Цариград, гдје су наставиле да буду извор утјехе за вјернике, преноси Курир.
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