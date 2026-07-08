Logo

Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:12

Коментари:

0
Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају празник Преподобне мученице Февроније, светитељке која је у вријеме сурових прогона хришћана за вјеру дала оно најневриједније - свој живот.

Њена непоколебљива снага, чист живот и трагично страдање под царем Диоклецијаном учинили су је једном од најпоштованијих и најомиљенијих светица у православном свијету.

Према народним вјеровањима, на данашњи дан вјерници се моле за мудрост, духовни мир и снагу у превазилажењу животних искушења, а посебно се избјегавају сукоби и тешке ријечи унутар породице.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Хороскоп за 8. јул: Један знак очекује успјешан дан за сарадњу

Света Февронија била је кћерка римског сенатора Просфора, пред којом је био живот у изобиљу. Међутим, како би избјегла уговорени брак и свој живот потпуно посветила Христу, још као млада се замонашила у једном сиријском манастиру, гдје је њена тетка Вриена била игуманија. Иако је била веома млада, Февронија је због своје невјероватне побожности и скромности уживала огромно поштовање међу монахињама. Миран манастирски живот прекинуо је долазак војсковође Селина, познатог по патолошкој мржњи према хришћанима. И поред страшних пријетњи и захтјева да се одрекне вјере како би спасила главу, она је то одлучно одбила, након чега је стављена на звјерске муке и погубљена.

Предање каже да је Божја казна стигла њеног крвника истог дана. Војсковођу Селина је одмах након погубљења обузео страшан немир и лудило, па је страдао тако што је у паници ударио главом о мермерни стуб. Са друге стране, његов синовац Лисимах, који је потајно саосјећао са хришћанима, наредио је да се тијело Свете Февроније достојно сахрани, а касније је и сам примио хришћанство заједно са великим бројем својих војника. Вјерници вијековима свједоче о исцјелитељским чудима на њеном гробу, а прича се да се дуго након смрти јављала монахињама на мјесту гдје је стајала током молитви. Света Февронија је пострадала 310. године, а њене свете мошти су 363. године пренијете у Цариград, гдје су наставиле да буду извор утјехе за вјернике, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

Црква

светац

Православни календар

православље

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 8. јул: Један знак очекује успјешан дан за сарадњу

11 мин

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Бројне улице и насеља у Бањалуци данас без струје

19 мин

0
САД покренуо серију ваздушних удара на Иран: "Морају платити високу цијену"

Свијет

САД покренуо серију ваздушних удара на Иран: "Морају платити високу цијену"

7 ч

0
Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

Фудбал

Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

8 ч

0

Више из рубрике

Ручном косом покорио регион, а код куће пали косилицу: Мирко има више од 60 побједа

Друштво

Ручном косом покорио регион, а код куће пали косилицу: Мирко има више од 60 побједа

8 ч

0
Слика младе Ламије Спахић, докторице из Грачанице која је преминула

Друштво

Преминула 29-годишња докторица Ламија Спахић

10 ч

0
Посао канцеларија

Друштво

Припрема се промјена прописа за боловања: Предложена контрола љекара

14 ч

0
Београд, 20. маја 2026.-Појас Пресвете Богородице, из манастира Ватопед са Хиландара, једна од највећих светиња православног света, донет је данас у Вазнесењску цркву у Београду.Испред цркве светињу су свечано дочекали патријарх српски Порфирије, старешина храма владика Доситеј, архијереји Српске православне цркве, припадници Војске Србије и Гарде, уз интонирање химне Србије и појање победне песме у славу Пресвете Богородице.На свечаном дочеку испред цркве окупио се и велики број верника.

Друштво

"Смирење да буде темељ живота"

15 ч

0

  • Најновије

07

16

Наставак сједнице НСРС - посланици данас о повећању плата

07

12

Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

07

09

Хороскоп за 8. јул: Један знак очекује успјешан дан за сарадњу

07

01

Бројне улице и насеља у Бањалуци данас без струје

06

55

АТВ јутро, 08.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима