Бројне улице и насеља у Бањалуци данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 12 часова бити дијелови улица Ђорђа Јоветића 25, Франца Шуберта, Карађорђева, Кључка, Миле Бекута, Симе Милић Јоргић, Симе Пандуровића и Шпире Боцарића, саопштили су из "Електрокрајине".
Без напајања електричном енергијом од десет до 14 часова биће и дијелови насеља Бастаси, Мемићи, Каблови, Јаворани и Тисовац.
"Од 9.30 до 12.30 часова струје неће бити у дијеловима улица Реље Крилатице и Булевар војводе Живојина Мишића", навели су из овог предузећа.
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Дијелови улица 7. фебруара, Косте Мајкића, Банијска и Краља Александра Првог Карађорђевића остаће без струје од осам до 14 часова.
- Електричне енергије неће бити у дијелу насеља Дебељаци од 13 до 14 часова, а од 11.30 до 13 часова у дијеловима улица Церска, Југ Богдана, Манастира Грачаница, Високих Дечана, Саничких жетелаца и Милице Стојадиновић Српкиње - навели су и додали да у дијеловима Врбање, Дебељака и Зеленог вира од 7.30 до 9.30 неће бити струје.
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