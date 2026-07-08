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Бројне улице и насеља у Бањалуци данас без струје

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:01

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 12 часова бити дијелови улица Ђорђа Јоветића 25, Франца Шуберта, Карађорђева, Кључка, Миле Бекута, Симе Милић Јоргић, Симе Пандуровића и Шпире Боцарића, саопштили су из "Електрокрајине".

Без напајања електричном енергијом од десет до 14 часова биће и дијелови насеља Бастаси, Мемићи, Каблови, Јаворани и Тисовац.

"Од 9.30 до 12.30 часова струје неће бити у дијеловима улица Реље Крилатице и Булевар војводе Живојина Мишића", навели су из овог предузећа.

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Дијелови улица 7. фебруара, Косте Мајкића, Банијска и Краља Александра Првог Карађорђевића остаће без струје од осам до 14 часова.

- Електричне енергије неће бити у дијелу насеља Дебељаци од 13 до 14 часова, а од 11.30 до 13 часова у дијеловима улица Церска, Југ Богдана, Манастира Грачаница, Високих Дечана, Саничких жетелаца и Милице Стојадиновић Српкиње - навели су и додали да у дијеловима Врбање, Дебељака и Зеленог вира од 7.30 до 9.30 неће бити струје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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