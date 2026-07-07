Logo

За бањалучки Аеродром од Владе Српске три милиона марака

Аутор:

Магдалена Глигић
07.07.2026 19:33

Коментари:

1
Аеродром Бањалука кофери путовање авион превоз транспорт
Фото: ATV

Бањалучки аеродром добио је додатних три милиона марака. То је обезбијеђено ребалансом буџета Републике Српске за ову годину. Тим повећањем Аеродром у каси укупно има пет милиона.

Такав ребаланс је знак да Влада Републике Српске препознаје потенцијал бањалучког аеродрома, поручују из управе тог предузећа. Увјеравају и да ће средства паметно расподијелити како би ријешили финансијске изазове с којима се суочавају.

„Та средства ће бити значајна подршка за бањалучки Аеродром и пословање бањалучког аеродрома у текућој години за измирење обавеза које су нагомилане из претходног периода али и за даље за стабилан рад и функционисање аеродрома. Имамо у плану да у наредном периоду набавимо ново ватрогасно возило како би смо избјегли проблеме и зависност од другог фактора“, рекла је Валентина Кецман, директор Аеродрома Бањалука.

Бањалучки аеродром је кључни фактор за даљи развој локалне заједнице и туризма, истиче Кецман. Град Бањалука то није препознао. Како каже, од Града никада нису добили ниједну конвертибилну марку, а Град је од Аеродрома добио туристе. 200.000 КМ одобрених скупштинским амандманом никада нису стигле на адресу аеродрома. На питање гдје је новац преусмјерен, одговора од Града нема. На то питање одговор није хтио дати ни Бојан Кресојевић који је донедавно гласно коментарисао рад Аеродрома.

И док Град Бањалука затвара очи за потребе Аеродрома Влада Републике Српске новим ребалансом обезбиједила је додатна три милиона за бањалучки Аеродром

Влада ће наставити да улаже у бањалучки Аеродром, увјерава премијер Српске. Каже Саво Минић и да је очигледно за Град Аеродром превелик залогај.

„Не очекујем да нешто раде за аеродром, да хоће прво ријешити воду а ми ћемо рјешавати аеродром и озбиљне ствари. Они очигледно нису за тога“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

Док се проблеми гомилају, у Граду нијеми. Питали смо их и је ли у наредном периоду у плану помоћ бањалучком Аеродрому, али до закључења овог прилога ни на то питање нисмо добили одговор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

аеродром Бањалука

Валентина Кецман

Влада Републике Српске

финансијска подршка

Коментари (1)

Више из рубрике

Отворено ново дјечије игралиште у бањалучком насељу Росуље

Бања Лука

Отворено ново дјечије игралиште у Росуљама: Додик поручио да се акција наставља широм Бањалуке

4 ч

0
Радови код јеврејске улице у Бањалуци

Бања Лука

Аута се окрећу: Блокиран саобраћај у дијелу Бањалуке због радова

9 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају у мраку, ево гдје неће бити струје

14 ч

0
Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци

Бања Лука

Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци

1 д

0

  • Најновије

21

29

Букти пожар у Хрватској: Ватрогасци спречавају ширење ватре

21

28

У стану пронађена тијела младића и дјевојке

21

27

Европа пред катастрофом, алармантно упозорење: "Биће ужасно"

21

20

Цвијановић Стевандићу: Немојте истјеривати Вукановића, молим вас, желим да му објасним

21

18

Експлозија профита у Самсунгу због потражње за чиповима – 58,4 милијарде долара за само три мјесеца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима