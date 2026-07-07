За бањалучки Аеродром од Владе Српске три милиона марака

Аутор:Магдалена Глигић
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Бањалучки аеродром добио је додатних три милиона марака. То је обезбијеђено ребалансом буџета Републике Српске за ову годину. Тим повећањем Аеродром у каси укупно има пет милиона.
Такав ребаланс је знак да Влада Републике Српске препознаје потенцијал бањалучког аеродрома, поручују из управе тог предузећа. Увјеравају и да ће средства паметно расподијелити како би ријешили финансијске изазове с којима се суочавају.
„Та средства ће бити значајна подршка за бањалучки Аеродром и пословање бањалучког аеродрома у текућој години за измирење обавеза које су нагомилане из претходног периода али и за даље за стабилан рад и функционисање аеродрома. Имамо у плану да у наредном периоду набавимо ново ватрогасно возило како би смо избјегли проблеме и зависност од другог фактора“, рекла је Валентина Кецман, директор Аеродрома Бањалука.
Бањалучки аеродром је кључни фактор за даљи развој локалне заједнице и туризма, истиче Кецман. Град Бањалука то није препознао. Како каже, од Града никада нису добили ниједну конвертибилну марку, а Град је од Аеродрома добио туристе. 200.000 КМ одобрених скупштинским амандманом никада нису стигле на адресу аеродрома. На питање гдје је новац преусмјерен, одговора од Града нема. На то питање одговор није хтио дати ни Бојан Кресојевић који је донедавно гласно коментарисао рад Аеродрома.
И док Град Бањалука затвара очи за потребе Аеродрома Влада Републике Српске новим ребалансом обезбиједила је додатна три милиона за бањалучки Аеродром
Влада ће наставити да улаже у бањалучки Аеродром, увјерава премијер Српске. Каже Саво Минић и да је очигледно за Град Аеродром превелик залогај.
„Не очекујем да нешто раде за аеродром, да хоће прво ријешити воду а ми ћемо рјешавати аеродром и озбиљне ствари. Они очигледно нису за тога“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Док се проблеми гомилају, у Граду нијеми. Питали смо их и је ли у наредном периоду у плану помоћ бањалучком Аеродрому, али до закључења овог прилога ни на то питање нисмо добили одговор.
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