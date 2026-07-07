"Отварам расправу, затварам је, ко је за, сви, нико против": Апсолутна већина у СО Вишеград

Аутор:Бојан Носовић
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40 тачака дневног реда, једна пауза, оставка, опроштаји, загрљаји и све у сат времена. Или ипак не.
„Не бих се сложио са Вама није за сат него за неких 45 минута“, рекао је начелник Вишеграда Младен Ђуревић.
Отварам расправу, затварам је, ко је за, сви, нико против. То су ријечи које непрестано понавља предсједник Скупштине у Вишеграду.
Многи се у Вишеграду шале па кажи да трајање Скупштине зависи искључиво од брзине читања предсједника парламента.
21 од 21 то је скупштинска већина у Вишеграду. Сви гласају за, проблем је што се мало ко јавља за ријеч. Картица ЗА је стално у руци она ПРОТИВ је само лепеза.
Иако би многи рекли да је Вишеград Сјеверна Кореја, одборници са искуством ово називају слогом и јединством.
„Лијепо јер видети јединство. Јединство је прије свега заслуга нашег начелника Младена Ћуревића који нас окупу прије саме скупштине гдје се ми јединствено договоримо шта је циљ те скупштине“, рекла је одборник СНСД-а Снежана Ђуровић.
„Скупштинска већина у Вишеграду нема никаквих проблема зато што у Вишеграду нема опозиције. Сви смо један тим“, рекао је одборник ДЕМОС-а, Мирко Мајсторовић.
Све се ми лако договоримо прије засиједања каже начелник за АТВ и не крије одушевљење апсолутном влашћу.
„Вишеград показује како јединство може бити корисно за све нас који живимо овдје на овим просторима. Да ли би ваљала и нека критик? Свакако ми смо увијек расположени и примамо критике. Критика је било много и мислим да баш због тих критика и неког нејединства у ранијем периоду можда прије 5 година се десило да данас имамо јединствену већину“, рекао је Ђорђевић.
Некад је у овом парламенту слика била потпуно другачија, оштра расправа, галама, превирања, дводневна засиједања па многи кажу да им добро дође ово примирје. Иако само дижу ЗА понекада проговоре одборници у Вишеграду имају мјесечно накнаду око 500 марака.
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