Град Чапљина наградио студенте са по 1.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Град Чапљина наградио је шест студената са по 1.000 КМ који су у академској 2024./2025. години остварили изузетне академске резултате.
У салону Града Чапљине у понедјељак је одржан пријем за студенте са подручја Чапљине који су у академској 2024./2025. години остварили право на једнократну новчану награду као добитници ректорове, деканове и/или федералне награде.
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Добитнике је примила градоначелница, која им је том пригодом честитала на изнимним академским резултатима, преданом раду и успјеху који су остварили током студирања.
На темељу спроведеног јавног позива, право на награду у износу од 1.000 КМ остварило је шест студената различитих факултета и студијских смјерова у Мостару, Сарајеву и Загребу.
Награду Града Чапљине добили су:
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