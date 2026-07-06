Logo

Град Чапљина наградио студенте са по 1.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 14:29

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Град Чапљина наградио је шест студената са по 1.000 КМ који су у академској 2024./2025. години остварили изузетне академске резултате.

У салону Града Чапљине у понедјељак је одржан пријем за студенте са подручја Чапљине који су у академској 2024./2025. години остварили право на једнократну новчану награду као добитници ректорове, деканове и/или федералне награде.

Пронађено тијело Александра Лазића

Хроника

Нестао без трага, па пронађен закопан: Отац и синови осумњичени за убиство у Србији

Добитнике је примила градоначелница, која им је том пригодом честитала на изнимним академским резултатима, преданом раду и успјеху који су остварили током студирања.

На темељу спроведеног јавног позива, право на награду у износу од 1.000 КМ остварило је шест студената различитих факултета и студијских смјерова у Мостару, Сарајеву и Загребу.

Добитници награда

Награду Града Чапљине добили су:

  • Дарија Крешић, Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Универзитета у Мостару, смјер Прехрамбено инжењерство
  • Лаура Маслаћ, Музичка академија Универзитета у Сарајеву, смјер Клавир
  • Јулија Мијић, Економски факултет Универзитета у Мостару, смјер Пословна економија и менаџмент
  • Милан Вранкић, Факултет електротехнике и рачунарства Универзитета у Загребу, смјер Рачунарство
  • Нејра Заклан, Економски факултет Универзитета "Џемал Биједић” у Мостару, студиј Пословна информатика
  • Карло Јовановић, Факултет машинства, рачунарства и електротехнике Универзитета у Мостару, смјер Машинство.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Чапљина

Награда

студенти

Коментари (0)

Више из рубрике

Завршен ремонт РиТЕ Гацко прије рока

Градови и општине

Завршен ремонт РиТЕ Гацко прије рока

13 мин

0
Ина, пас који је нестао у Сарајеву.

Градови и општине

Да ли сте видјели Ину? Нестао пас, власници нуде 1.000 марака за информацију

2 ч

0
Пожар у Дрвару.

Градови и општине

Алармантно у Дрвару: Пожар пријети да угрози 20 кућа, затражена помоћ хеликоптера

4 ч

0
Алеја Козарског одреда

Градови и општине

Више од милион марака за реконструкцију алеје Козарског одреда

16 ч

0

  • Најновије

14

40

Члан предсједништва Демоса прешао у СПС

14

39

Добре вијести за пензионисане полицајце: Слиједи нови обрачун пензија

14

39

Задавио је каблом, па раскомадао: Приказани снимци убијене тиктокерке

14

36

Кућу од 116 квадрата на три дунума земље продаје за 36.000 КМ

14

29

Град Чапљина наградио студенте са по 1.000 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима