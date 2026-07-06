Завршен ремонт РиТЕ Гацко прије рока

Аутор:АТВ редакција
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Успјешно је завршен редован годишњи ремонт Рудника и Термоелектране Гацко, а очекује се да термоелектрана већ током дана или најкасније сутра поново буде прикључена на мрежу, потврдио је за АТВ директор РиТЕ Гацко Максим Скоко.
“Све што смо планирали је завршено и оно што је у овом тренутку најважније за електроенергетски систем и РиТЕ Гацко јесте да је ремонт успјешно окончан.Краткотрајно смо већ били на мрежи. Тренутно отклањамо уочене недостатке и спроводимо завршна испитивања, а очекујемо да ћемо већ током данашњег дана или најкасније сутра поново бити на мрежи.”- рекао је Скоко за АТВ.
Скоко додаје да су тренутне залихе угља на депонији гатачке Термоелектране су око 80 хиљада тона, а стабилан рад очекује се за три до четири дана.
Редован годишњи ремонт РиТЕ Гацко почео је 30. маја. Иако је било планирано да траје до средине јула, радови су завршени десет дана прије предвиђеног рока.
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