Више ништа неће бити исто: Воцап уводи нову функцију

Аутор:АТВ редакција
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Воцап уводи нову функцију са зеленом тачком која показује када су контакти тренутно активни у апликацији. Сазнајте како ради, када стиже корисницима и шта се мења у вези са приватношћу.
Компанија Мета постепено уводи нову функцију која корисницима омогућава да на једноставнији начин препознају када су њихови контакти тренутно активни у апликацији. Након вишемесечног тестирања у бета верзијама за Андроид и иОС уређаје, ова опција почиње да стиже до све већег броја корисника широм света. Као и код већине нових функција које Воцап уводи, дистрибуција ће се одвијати постепено, па неће сви корисници добити могућност у истом тренутку.
Нова функција је најпре била доступна ограниченом броју корисника Андроид бета програма, где су програмери пратили њен рад и прикупљали повратне информације. Након успешног тестирања, иста могућност почела је да се појављује и у бета верзијама за ајпхоне уређаје, чиме је направљен још један корак ка њеном глобалном увођењу.
Како функционише нова опција
Највећа новина јесте зелена тачка која ће се приказивати поред профилне фотографије контакта када је та особа активна на Воцап-у. Захваљујући овом једноставном визуелном индикатору, корисници ће моћи већ на први поглед да процјене да ли је неко тренутно присутан у апликацији и да ли постоји већа вјероватноћа да ће одмах одговорити на поруку.
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За разлику од опције „Посљедњи пут виђен“, која приказује када је корисник претходно користио апликацију, зелена тачка пружа информацију у реалном времену. То значи да ће бити много лакше проценити да ли је прави тренутак за започињање разговора или слање важне поруке, без потребе за додатним провјеравањем статуса активности.
Овакво рјешење требало би да убрза свакодневну комуникацију, нарочито у ситуацијама када корисници желе брз одговор или планирају договор у кратком временском року. Истовремено, функција доприноси прегледнијем искуству коришћења апликације јер се информација добија одмах, без отварања појединачних разговора.
Приказ активног статуса путем зелене ознаке није нов концепт у свијету апликација за дописивање и друштвених мрежа. Сличан систем већ годинама користе платформе попут Инстаграма и Фехсбук Месенџер-а, гдје зелена тачка означава да је корисник тренутно присутан и доступан за комуникацију.
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Увођењем исте логике, Воцап прати тренд који је корисницима већ добро познат, али га прилагођава свом окружењу. Циљ није само да се унапреди прегледност апликације, већ и да комуникација постане бржа и једноставнија, посебно међу корисницима који свакодневно размјењују велики број порука.
Иако је нова опција већ почела да се појављује код појединих корисника, њено увођење одвија се путем серверског ажурирања. То значи да сама инсталација најновије верзије апликације неће гарантовати да ће функција одмах бити доступна на сваком налогу.
Воцап већ годинама примјењује овакав начин дистрибуције нових могућности како би могао постепено да прати њихов рад и, по потреби, отклони евентуалне проблеме прије него што их учини доступним свим корисницима. Због тога није неуобичајено да поједини корисници добију нову функцију неколико дана или чак неколико недеља прије осталих.
Иако нова ознака доноси додатну информацију о активности корисника, правила приватности остају иста као и до сада. Воцап није увео нове опције за контролу видљивости ове функције, већ ће зелена тачка поштовати постојећа подешавања која важе за статусе „На мрежи“ и „Послљедњи пут виђен“.
То значи да ће зелена ознака бити видљива само особама које, према вашим подешавањима приватности, већ имају право да виде када сте активни. Уколико сте сакрили статус активности од одређених контаката или сте га потпуно искључили, ни нова ознака неће бити приказана тим корисницима.
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Иако је ријеч о релативно малој промјени, она може значајно да унаприједи свакодневно коришћење апликације. Брз увид у то ко је тренутно активан могао би да олакша комуникацију, скрати вријеме чекања на одговор и учини дописивање још практичнијим, а све то без нарушавања постојећих правила приватности на која су корисници већ навикли преноси Курир.
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