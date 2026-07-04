Легендарна Нокиа добија вјештачку интелигенцију, али постоји велика цака

Аутор:АТВ редакција
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Компанија ХМД никако да се одлучи шта заправо жели - да ли да прави ХМД паметне телефоне или ХМД основне моделе.
Исто тако, питање је да ли желе Нокиа бренд или не. Изгледа да је компанија још увијек у својеврсној кризи идентитета, па нови Нокиа телефони имају и ХМД логотип на себи. Чудна одлука, али надамо се да они знају зашто је то тако!
Компанија ХМД, дакле, наставља са развојем класичних мобилних телефона са физичком тастатуром. Нова линија Нокиа модела укључује уређаје Нокиа 200 4Г, 210 4Г, 215 4Г друге генерације и 235 4Г друге генерације. Ови телефони долазе са уграђеним асистентом који користи вјештачку интелигенцију. Тај алат се покреће преко посебног тастера на централном навигационом дугмету и веома је једноставан за коришћење.
Функције вјештачке интелигенције покреће систем „Сикеи АИ“ (SeeKey AI), којем корисници могу гласом постављати основна питања. Систем такође омогућава управљање одређеним функцијама самог уређаја помоћу гласовних команди.
Према званичним спецификацијама компаније, овај асистент је бесплатан током првих 180 дана коришћења.
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Након тог периода потребна је претплата, а за саму куповину те претплате корисници морају посједовати паметни телефон или рачунар. Какав апсурд, зар не?!
Веома је похвално што сва четири нова модела подржавају видео-позиве путем апликације „Икспрес чет“ (Xpress chat). За ову функцију користе се интегрисане ВГА (VGA) камере са предње стране уређаја, смјештене при самом врху. Ако сте заборавили колико је то базична камера, подсјетићемо вас да је то тачно 640 x 480 пиксела. Или, преведено у мегапикселе, то је свега 0,3 мегапиксела.
Модели Нокиа 210 4Г и 215 4Г опремљени су КВГА (QVGA) екраном дијагонале 2,4 инча. Модели 215 и 235 доносе већи ИПС (IPS) панел од 2,8 инча са истом резолуцијом. Нокиа 210 4Г и 235 4Г имају и задње камере. Заправо, модел 235 4Г на задњој страни има сензор од 2 мегапиксела.
Сви уређаји користе фабрички оперативни систем С30+ који је развила Нокиа, а чији је развој наставила компанија ХМД. Добра ствар је и то што су сва четири телефона опремљена батеријама капацитета 1.450 мАх.
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Подржана је и Блутут (Bluetooth) 5.0 веза за повезивање са пратећим уређајима. Сви модели задржавају класични аудио-улаз од 3,5 милиметара за слушалице и уграђени ФМ радио-пријемник. Пуњење батерије се обавља преко савременијег УСБ-Ц прикључка.
Компанија ХМД још увијек није објавила званичне информације о цијенама и доступности ових модела на нашем тржишту. На регионалним сајтовима их још увијек нема, али су на глобалном већ излистани, преноси "Benchmark"
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