Пронађени златни прстенови стари више од 2.000 година

Аутор:АТВ редакција
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Тајландски археолози открили су два златна прстена индијског поријекла, стара између 1.900 и 2.100 година, током ископавања на археолошком налазишту Дон Јај Тонг у провинцији Фечабури.
Један од пронађених прстенова носи натпис на древном индијском писму брахми, за који стручњаци вјерују да је био повезан с трговачком кастом у тадашњој Индији, што представља вриједан доказ о раним трговинским и културним везама између Индијског потконтинента и југоисточне Азије.
Прстенови су пронађени међу људским костима и другим археолошким предметима, а тренутно се чувају у музеју Фра Нахон Кири у провинцији Рачабури, гдје ће бити подвргнути даљим анализама.
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Археолози истичу да су и на другим локалитетима на Тајланду раније проналажени предмети с натписима на брахми писму, што потврђује да су трговачке везе између древне Индије и овог дијела Азије постојале још прије двије хиљаде година.
Због опасности од подземних вода и обилних киша, које могу оштетити људске остатке и бронзане артефакте, тајландске власти убрзале су ископавања и заштиту локалитета.
Налазиште Дон Јај Тонг посљедњих мјесеци привлачи велику пажњу стручњака јер су на њему, осим златног накита, пронађени и људски скелети, бронзани бубњеви и бројни погребни предмети који пружају нови увид у живот и обичаје заједница из касног праисторијског периода на подручју данашњег Тајланда, преноси "Анадолија".
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