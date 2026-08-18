Отмица у Новом Саду, откривени детаљи

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Новом Саду, брзим оперативним радом, расвијетлили су отмицу и ухапсили Д. Е. (1984) из Мионице и Ј. В. (1983) из Ирига, због постојања основа сумње да су извршили ово кривично дјело, саопштио је МУП.
Сумња се да је Д. Е. јуче, око 22.10 часова, у Петроварадину, у присуству Ј. В. задао више удараца рукама и ногама тридесетдеветогодишњем мушкарцу из Новог Сада, захтијевајући од њега да му исплати новац и дуговања.
Након тога, Д. Е. је, како се сумња, тридесетдеветогодишњака угурао у возило, након чега су се заједно са Ј. В. удаљили у правцу петље Мишелук.
Тридесетдеветогодишњи мушкарац збринут је у Ургентном центру гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.
Осумњиченима је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
Подсјетимо, грађани су око 22 часа пријавили полицији да се испред једне зграде одиграва инцидент и да непознати мушкарци насилно угуравају једног човјека у аутомобил. Убрзо је стигла и друга дојава - да је мушкарац убачен у „Мерцедес Г класе“ са босанским регистарским ознакама, као и да је био крвав.
Према информацијама из истраге и сачуваном снимку, Д. Е. се сумњичи да је физички напао Г. Д. и оборио га на асфалт, а затим га држао док су га савладавали.
(Блиц)
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