Калабухов посјетио Рогатицу поводим сутрашње Славе и дана општине - Преображења Господњег

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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов посјетио је општину Рогатица поводим сутрашње Славе и дана општине - Преображења Господњег.
Основној школи у Свети Сава" уручио је рачунарску опрему и уџбенике, и разговарао са начелником општине Нинославом Прелићем.
- Морам да захвалим на поклонима које смо добили од Руске амбасаде што ће нам помоћи за рад и предавања нашим професорима. Ми редовно имамо поред српског језика и руски језик који се изучава. Кроз сарадњу са Руском амбасадом имали смо промоцију руских филмова, догађаја на овим просторима и сигуран сам да ћемо још боље сарађивати у наредном периоду - навео је Прелић.
Игор Калабухов амбасадор Руске Федерације у БиХ истакао је задовољство да Амбасада може некоме да помогне.
- Данас сам видио спој историје и будућности, славне историје Рогатице, а будућност је у младим генерацијама. Посјетили смо школу и врло сам задовољан да ученици ове школе могу учити руски језик и нама је велико задовољство да можемо у некој мјери да помогнемо - напоменуо је Калабухов.
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