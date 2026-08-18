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Калабухов посјетио Рогатицу поводим сутрашње Славе и дана општине - Преображења Господњег

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18.08.2026 16:37

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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов посјетио је општину Рогатица поводим сутрашње Славе и дана општине - Преображења Господњег.

Основној школи у Свети Сава" уручио је рачунарску опрему и уџбенике, и разговарао са начелником општине Нинославом Прелићем.

- Морам да захвалим на поклонима које смо добили од Руске амбасаде што ће нам помоћи за рад и предавања нашим професорима. Ми редовно имамо поред српског језика и руски језик који се изучава. Кроз сарадњу са Руском амбасадом имали смо промоцију руских филмова, догађаја на овим просторима и сигуран сам да ћемо још боље сарађивати у наредном периоду - навео је Прелић.

Игор Калабухов амбасадор Руске Федерације у БиХ истакао је задовољство да Амбасада може некоме да помогне.

- Данас сам видио спој историје и будућности, славне историје Рогатице, а будућност је у младим генерацијама. Посјетили смо школу и врло сам задовољан да ученици ове школе могу учити руски језик и нама је велико задовољство да можемо у некој мјери да помогнемо - напоменуо је Калабухов.

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Таг :

Игор Калабухов

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