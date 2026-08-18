Минић у посјети газдинству Дејана Симића: Имање као примјер успјешне производње

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас имање пољопривредника Дејана Симића из Грабик Илове код Прњавора, који се бави производњом млијека, гдје је поручио да су млади људи, који су изградили и унаприједили породичне фарме будућност пољопривреде Републике Српске.
"Ово је огледни примјер како млад човјек, који је завршио факултет и наставио с пољопривредном производњом коју је почео његов дјед, па отац, може да оствари успјех. Ово имање је узнапредовало у посљедње четири године, посебно набавком робота за мужу крава и друге механизације. Довели су фарму да нивоа да остварују рентабилну производњу", рекао је Минић новинарима.
Минић је истакао да је само овом домаћинству у посљедње четири године на име подстицаја исплаћено 700.000 КМ, што најбоље одсликава бригу Владе Републике Српске о пољопривредној производњи.
"Ови млади људи, са троје дјеце, својим радом обезбјеђују храну за стоку и ову производњу. Проблем је мањак радне снаге, али зато улажу у механизацију. Ту смо да подржимо набавку опреме, али и да уводимо интервентне мјере, као што смо и радили до сада када смо преузимали одређене количине млијека од произвођача", подсјетио је Минић.
Минић је рекао да је Влада Републике Српске ту да заједно са пољопривредницима уради све да они буду одрживи, да се развијају, да имају подршку.
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"Влада ће и даље реаговати у случају већих количина млијека које представљају вишак на тржишту. Реаговали смо и до сада да направимо бајпас на тржишту, стално смо у материји, јер овакви људи и породице заслужују пажњу Владе", истакао је Минић.
Он је младом пољопривреднику честитао на одлуци да остане на свом имању и развоје респектабилну производњу.
Пољопривредник Дејан Симић навео је да тренутно имају 140 грла, од чега око 50 музних крава, више од 20 бикова, те јунице и телад.
"Тренутно у просјеку добијамо 1.400 литара млијека дневно. Данас смо говорили о проблемима. Почетком године био је смањен откуп, падале су цијене, али Влада је реаговала, добили смо повећање премије и превазишли то стање", рекао је Симић.
Он је додао да су крајем прошле године захваљујући подстицају Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде набавили робота за мужу, преноси Срна.
"Ријеч је о великој инвестицији коју не би могли обезбиједити без подршке Владе Српске", додао је Симић
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