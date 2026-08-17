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Минић у посјети ФК Борац: Влада Српске обезбиједила чартер лет за пут на Исланд

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 21:59

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САВО Минић у посјети ФК Борац: Влада Српске обезбиједила чартер лет за пут на Исланд
Фото: ATV

Фудбалери Борца ситно броје до новог европског испита у походу на пласман у Лигу конференција. "Црвено-плаве" очекује пут на Исланд, Бањалучани увелико брусе форму, а на тренингу их је данас посјетио и предсједник Владе Републике Српске. Саво Минић пружио је пуну подршку играчима и стручном штабу пред нови велики изазов.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Саво Минић

ФК Борац

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