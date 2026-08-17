Шкоти не желе Инфантина, траже новог предсједника Фифе

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Шкотске (СФА) саопштио је да је изгубио повјерење у предсједника Фифе Ђанија Инфантина и да неће гласати за његов реизбор. Одлука је услиједила након контроверзног, а касније и повученог, плана о продаји комерцијалних права за свјетска првенства.
Инфантино се нашао под притиском због покушаја да оснује нову компанију "Fifa Forward Enterprise" за управљање комерцијалним правима. План, који је предвиђао продају 21 одсто удјела приватној компанији, обустављен је након оштрих критика неколико конфедерација, предвођених Уефом, која је запријетила бојкотом.
Извршни директор шкотског савеза Ијан Максвел потврдио је за Би-Би-Си Спорт да је њихов став усклађен са ставом Уефе.
"Ускладили смо се са ставом Уефе, а 55 нација су јаче од једног гласа. Њихово саопштење говори о недостатку повјерења у руководство Фифе и Фудбалски савез Шкотске се у потпуности слаже са том одлуком", навео је Максвел, потврдивши да "СФА неће гласати за Ђанија Инфантина на реизбору почетком 2027. године".
Фудбалски савези Србије, Енглеске, Велса, Републике Ирске и Шведске већ су објавили да повлаче подршку Инфантину. Додатно, Уефа, Конкакаф и Азијска фудбалска конфедерација су у отвореном писму оптужиле Фифу за "кршење повјерења кроз превару", наводећи да се контроверза тиче "интегритета игре и оних који су изабрани да је воде".
Фифа је обећала извјештај о спорном пројекту, али су три конфедерације саопштиле да то није довољно и затражиле ревизију коју би спровела независна трећа страна. Уефа је такође издала правно упозорење Фифи да не уништава документа у вези са напуштеним плановима.
Како пише Би-Би-Си, воде се и разговори о оснивању одвојених такмичења ако Инфантино остане на функцији.
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