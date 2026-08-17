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Оченаш дијели правду на Пољуду

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 08:40

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Оченаш дијели правду на Пољуду
Фото: Pixabay

УЕФА је објавила судачке делегације за прве утакмице плеј-офа Лиге Конференција у којима ће Хајдук играти против Ракова, а Ријека против Митјиланда.

Прву утакмицу Хајдука на Пољуду водиће 35-годишњи Словак Михал Оченаш, док ће Ријеци на гостовању у Данској судити 42-годишњи Мађар Балаш Берке.

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Хајдук и Раков играју на Пољуду у четвртак 20. августа од 21 сат.

Оченашу ће помагати сународњаци Адам Јекел и Тобиаш Пацак, четврти судија биће Матеј Чорен, док ће у ВАР соби бити Португалац Тиаго Мартинс. Његов помоћник биће Словак Мартин Дохал, пише "Јабука ТВ".

Оченаш је рођен 7. јануара 1991. у Жилини, а у највишем рангу словачког фудбала суди од 2015. године. На ФИФА-ину листу дошао је још као 26-годишњак, а крајем прошле године промовиран је у прву УЕФА-ину категорију.

У Европи је скупио искуство у квалификацијама за сва три клупска такмичења, а Раков му није непознат. Прошле сезоне судио је његову европску утакмицу против Арде, у којој су Пољаци славили 1:0. Хрватским клубовима до сада није судио.

Искусни Мађар суди Ријеци

Ријеку два сата раније чека гостовање код Митјиланда, а правду ће дијелити мађарска судијска постава. Главни судија биће Берке, помоћници Венцел Тот и Балаш Шерт, а четврти судија Бенце Чонка. Тамаш Богнар биће ВАР, док је за АВАР одређен Есзтер Урбан.

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Берке је знатно искуснији од Оченаша. Рођен је 20. фебруара 1984. у Нагyканиши, а утакмице мађарске прве лиге води још од 2011. године.

Већ годинама суди међународне сусрете, а од сезоне 2023./24. налази се у првој УЕФА-иној категорији, пише "Индекс".

Иза себе има утакмице квалификација за Лигу шампиона, Европа лигу и Конференцијску лигу, као и репрезентативне сусрете. До сада није судио хрватским и данским клубовима.

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Тагови :

Михал Оченаш

Хајдук Сплит

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