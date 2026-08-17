Нинковић за АТВ: Станивуковић грађанима узима новац мимо закона

Аутор:АТВ редакција
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Наплата паркинга у Бањалуци требало би поново да почне од 18. августа, али се увјелико поставља питање да ли је новом одлуком заиста отклоњен проблем уставности.
Док се нагађа шта ће бити са плаћањем паркинга, у приградским насељима је сигурно проблем нестанка воде обиљежио и ово љето, а топло годишње доба у Бањалуци свакако прате и радови на улицама који су довели до повећања већ постојећих гужви.
О овоме је за АТВ говорио предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић, који је поручио да се градоначелник Драшко Станивуковић бави искључиво самопромоцијом док се Бањалука гуши у нелегалним одлукама, саобраћајном хаосу и сушим славинама.
Говорећи о питању воде, Нинковић је изнио поражавајуће податке о стању на терену и односу Градске управе према грађанима:
"Кад се он ухватио шеталишта и неких пројеката који у овом тренутку нису приоритет, попут стаза у парку поред Делте, а имате четири или пет километара од центра града 15.000 људи који немају воду. Толико ми је жао тих људи који ме зову и траже цистерну воде, јер нико из Града неће да им се јави на позив, поготово људи из Цивилне заштите, него само говоре: 'Сачекајте још дан, сачекајте још два, ево сутра ће се пустити вода'. Баш смо у ситуацији која осликава рад градоначелника, а то је: 'Баш ме брига шта се дешава, ја сам уложио неких 10 милиона, а то што би требало да рјешавам проблеме у Бањалуци, то ме не занима'."
Иако наплата паркинга званично креће 18. августа, Нинковић упозорава да је нова одлука опет у супротности са законима Републике Српске.
"Формално, Скупштина је усвојила одлуку о цијенама, али се бојим да ћемо епилог свега морати да тражимо кроз одлуку Уставног суда јер замјерке нису испоштоване. Закон јасно каже да наплату мора да врши јавно комунално предузеће које оснива Град или да се то повјери трећем привредном друштву, а нигдје не пише да то може да ради неко од одјељења. Градоначелник је овом одлуком сам показао да је био у криву и да је сав новац узимао мимо закона. Причамо о неколико милиона новца грађана Бањалуке у протекле двије године за које не знамо гдје су отишли, јер већ годину и по немамо извјештај о извршењу буџета", истакао је Нинковић.
Он додаје да је бањалучки адвокат већ поднио иницијативу Уставном суду за оцјену уставности.
"Тражио сам од градоначелника кроз дискусију да макар у овом мандату који нам је преостао више не причамо о паркингу. Постало је стварно срамота да градоначелник узима новац незаконито од грађана, а притом не знамо гдје га троши. Ако Уставни суд оцијени да одлука није у складу са законом, опет морамо да је поништавамо. То је улажење у правну несигурност и удар по џепу грађана", упозорава предсједник Скупштине.
Коментаришући редукције у водоснабдијевању, Нинковић је указивао на чудну подударност са изборним циклусима, али и на сумњиве техничке кварове.
"Интересантно је да у годинама које нису изборне, попут 2023. и 2025., грађани немају проблем, а кад су изборне (2024. и 2026.), одједном имамо озбиљан проблем. Прошле године је био најтоплији јун па нисмо имали проблем са водом, а чим је дошла 2026., опет се појављује прича да неко лупа цијеви и заврће вентиле. По граду се прича да су онај дан када је нестало воде у центру и на Лаушу покушали из фабрике воде да прогурају већу количину према Туњицама под притиском преко четири или пет бара, што наша мрежа од три бара није могла да издржи и дошло је до пуцања", навео је Нинковић.
Он наглашава да снимање промотивних материјала не рјешава суштину.
"Није то тако једноставно као кад градоначелник дигне дрон и каже: 'Ево завршили смо воду, не секирајте се'. Бојим се да то неће бити квалитетно рјешење јер уопште не знамо шта је узрок. Људи који ту живе 50 година кажу да задњих 20 година нису имали овакве проблеме. Очигледно је да мора бити и људског фактора и то баш у оним моментима кад је вода најпотребнија грађанима", каже Нинковић.
Осврћући се на изградњу нових кружних токова и радове на саобраћајницама, предсједник Скупштине тврди да је све подређено предизборној кампањи Драшка Станивуковића.
"Кружни ток код Ауди центра стајао је раскопавао двије године — од прошлих избора до ових избора ништа се није радило. Градоначелник је чекао да би се све завршавало у изборима, што је чисти маркетинг. Грађани су протестовали јер не желе кружни ток без пасарела или подходника због безбједности дјеце која прелазе транзит до школа и вртића, али то је игнорисано. Откако је тај кружни ток привремено отворен, гужве од моста преко Врбаса су још веће него док су били семафори. Оно је заиста ужас", истакао је Нинковић.
На крају је поручио да градоначелника системска рјешења уопште не занимају:
"Он радије узме једну породицу па сними догађај да то промовише, а системска рјешења за град га не интересују. Човјек жели да све што ради у Бањалуци, па таман да поклони плац своје дједовине, презентује као нешто револуционарно. То траје уназад пет-шест година и томе се мора стати на крај", закључио је Љубо Нинковић у разговору за АТВ.
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