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Један напитак је најбољи за почетак дана: Љекари га радо бирају

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 08:13

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Дјевојка пије чај
Фото: Burst/Pexels

Након неколико сати сна организму је потребна течност , а многи дан започињу кафом. Гастроентеролози ипак упозоравају да би осјетљивом желуцу могао више одговарати једноставан топли биљни чај.

Најважније је надокнадити дио течности изгубљене током ноћи, а обична вода или незаслађени биљни чај сасвим су добар избор. Гастроентеролози с којима је разговарао портал ЕатингWелл издвојили су топли биљни чај као напитак који може угодно дјеловати на пробавни систем и помоћи при јутарњој хидратацији.

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Топла течност неким људима одговара јер може подстаћи природно кретање пробавног система, односно перисталтику. Међутим, није доказано да чај драматично убрзава метаболизам нити да “чисти“ организам. Његова је главна предност једноставнија – осигурава течност и може ублажити поједине пробавне тегобе.

Који биљни чај одабрати?

Избор зависи од тога како организам реагује. Чај од ђумбира неким људима помаже код благе мучнине, док се камилица традиционално пије због умирујућег дјеловања. Чај од нане може ублажити надутост и грчеве, али код особа склоних жгаравици понекад погоршава симптоме.

Најбоље је одабрати незаслађени чај без много додатака. Велике количине шећера и заслађених сирупа могу поништити предност једноставног јутарњег напитка. Особе које узимају лијекове, труднице и људи с хроничним здравственим тегобама требали би провјерити одговара ли им одређена биљка јер "природно" не значи аутоматски и безопасно.

Биљни чај није једини добар избор. Ако вам ујутро не одговарају топли напици, обична вода једнако учинковито доприноси хидратацији. Температура притом углавном зависи о личној склоности и осјетљивости желуца. Вода с лимуном може бити освјежавајућа, али нема посебно "детоксикацијско" дјеловање.

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Особама које имају рефлукс, осјетљив желудац или зубну цаклину склону оштећењима киселина из лимуна може стварати проблеме. Онима који се буде гладни може одговарати смути од воћа, поврћа и извора протеина, попут јогурта. Ипак, такав напитак већ представља оброк па треба обратити пажњу на количину воћа, сокова и додатних заслађивача.

Најважније је јутро започети напитком који вам одговара и који можете редовито пити. За неке ће то бити биљни чај, а за друге чаша воде. Ни један напитак није чудотворан, али редовна хидратација једноставна је навика која подупире нормалан рад пробавног система и цијелог организма, преноси Дневно.

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Тагови :

напитак

здравље

хидратација

чајеви

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