Младожења пред свима понизио младу и раставио породицу

Аутор:АТВ редакција
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Дан који је требао да буде прослава љубави претворио се у сцену јавног понижења када је младожења одлучио да свој свадбени говор искористи за бруталну освету.
Пред стотинама званица, пријатеља и чланова породице, разоткрио је тајну аферу новопечене супруге, оставивши све присутне у потпуном шоку, а младу у сузама.
Причу која звучи као сценарио из сапунице испричала је Нина, дјевојка која је радила на организацији вјенчања, у подкасту "Heart Breakfast". Према њеним ријечима, младожења је све испланирао до најситнијег детаља, а његова освета била је хладна, прорачуната и разорна.
Драма је започела неколико сати прије саме прославе, док је особље још припремало дворану за госте. Нина се присјетила како је младожења ушао и замолио да га на тренутак оставе самог.
"Питао нас је може ли да остане сам у просторији јер поставља изненађење за младу и не жели да ико сазна о чему се ради прије него што он то открије", објаснила је. "Сви смо се повукли у кухињу и наставили с другим пословима, не слутећи шта се спрема."
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Након што се свадбена вечера завршила, дошао је тренутак за говоре. Нина је стајала иза главног стола и најављивала говорнике. Када је дошао ред на младожењу, он је устао, узео микрофон и замолио све присутне да погледају испод својих столица.
Оно што су гости пронашли није био симпатичан поклон или успомена на вјенчање. Испод сваке столице налазила се фотографија која је свима заледила осмијех на лицу.
"У сљедећем тренутку, двораном се проломио гласан уздах шока. Покушавала сам да преко рамена дјеверуше видим шта је на слици. Тада је све откривено и постало је очигледно свима у просторији", испричала је Нина. "Била је то фотографија младе с вјенчаним кумом, снимљена само неколико мјесеци раније. Имали су тајну аферу, а он је унајмио приватног детектива да их прати."
Младожења је тада искористио свој говор да оптужи младу да га је понизила, најавивши да ће јој сада узвратити истом мјером пред свима које воли. Након тога је објавио да је са свадбом готово, бацио микрофон и напустио дворану. Млада је, вриштећи и плачући, побјегла за њим, а кум је остао да стоји у шоку прије него што је и он отишао.
Након што су главни актери напустили дворану, настао је потпуни хаос. "Сви су гледали у мене, па сам питала родитеље младе и младожење шта желе да урадим. Рекли су: 'Наставите. Само наставите'. Морали смо да наставимо с прославом", испричала је.
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Апсурдна ситуација досегла је врхунац када су почели да пристижу вечерњи гости, који нису имали појма шта се догодило. "Питали су ме шта се дешава, а ја сам их само питала: 'Желите ли пилећа крилца?'", присјетила се Нина. Открила је и да се млада повукла у свој апартман и да је "нико више није видио те вечери". Цијелу ситуацију додатно компликује чињеница да је пар раније тог дана већ имао грађанско вјенчање, па су технички већ били у браку, преноси Курир.
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