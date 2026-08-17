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Стравична трагедија: Петоро тинејџера погинуло у директном удесу

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:33

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Стравична трагедија: Петоро тинејџера погинуло у директном удесу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Петоро тинејџера погинуло је у директном судару два аутомобила на ауто-путу М9 у округу Килдар у Ирској, који је изазвало возило које се кретало у погрешном смјеру, док су четири особе, међу којима је и једно дијете, тешко повријеђене.

Полиција је саопштила да су се два аутомобила чеоно сударила на ауто-путу М9, између раскрсница 3 и 4 у близини Атија, након што се један аутомобил кретао у супротном смјеру, преноси Скај њуз.

Четири особе, које су тешко повређене, пребачене су у болницу.

Међу њима су возач и сувозач у другом аутомобилу, који обоје имају преко 30 година, и који се налазе у критичном стању.

Жена која је сједила на задњем сједишту, у двадесетим годинама, налази се у тешком стању, док је дијете, које је било четврти путник у том аутомобилу, такође у тешком стању, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Погинули тинејџери

Ирска

удес

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