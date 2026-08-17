Стравична трагедија: Петоро тинејџера погинуло у директном удесу

Аутор:АТВ редакција
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Петоро тинејџера погинуло је у директном судару два аутомобила на ауто-путу М9 у округу Килдар у Ирској, који је изазвало возило које се кретало у погрешном смјеру, док су четири особе, међу којима је и једно дијете, тешко повријеђене.
Полиција је саопштила да су се два аутомобила чеоно сударила на ауто-путу М9, између раскрсница 3 и 4 у близини Атија, након што се један аутомобил кретао у супротном смјеру, преноси Скај њуз.
Четири особе, које су тешко повређене, пребачене су у болницу.
Међу њима су возач и сувозач у другом аутомобилу, који обоје имају преко 30 година, и који се налазе у критичном стању.
Жена која је сједила на задњем сједишту, у двадесетим годинама, налази се у тешком стању, док је дијете, које је било четврти путник у том аутомобилу, такође у тешком стању, преноси Б92.
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