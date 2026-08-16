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Породица из БиХ преварила три свештеника и вјерницу за 1,2 милиона евра

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 22:12

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Фото: ATV

Протекле седмице пред судом у Пјаћенци појавио се 76-годишњи италијански држављанин, посљедњи оптужени у случају породице из Босне и Херцеговине, која је преварила три италијанска свештеника и вјерницу за 1,2 милиона евра.

На самом почетку суђења он је рекао да су му платили да изиграва њиховог “лажног адвоката”, али и да је и сам преварен јер је добио само “сићу” од толиког новца.

“Ја сам кретен, дали су ми само двије хиљаде евра”. Како је и сам признао, он је у овој криминалној мрежи имао улогу "лажног адвоката". Његов задатак је био да зове жртве, представља се као правни заступник и потврђује лажне приче остатка банде како би измамио новац.

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У фокусу цијеле преваре је четворочлана породица из Босне и Херцеговине и њени даљи рођаци. Сви они су чинили криминалну групу која је на крајње перфидан начин извлачила новац.

Они су још прошле године склопили нагодбу о признању кривице и осуђени су, док је 76-годишњак остао једини којем се тренутно суди у редовном поступку.

Банда је имала детаљно разрађен план, а за своје жртве су бирали искључиво старије вјерске службенике (свештенике) и врло религиозне људе, рачунајући на њихову емпатију, поодмакле године и хришћанску солидарност.

Углавном су им прилазили са лажним причама, измишљали су тешке животне судбине - непостојеће тешке болести, измишљене судске спорове, деложације или драматичне финансијске крахове.

Улога "лажног адвоката" је била да, када би свештеници показали сумњу, у причу би се укључивао 76-годишњак глумећи угледног адвоката који хитно тражи новац за "рјешавање правних проблема" те угрожене породице.

Размјере штете

Жртве су биле толико увучене у мрежу лажи да су преварантима уплаћивале новац у више наврата током дужег периода. Укупна штета прелази милион евра, што је потпуно испразнило приватне рачуне жртава, али и рачуне неких жупских уреда. Један од оштећених свештеника је на суду кратко изјавио: “Вјеровао сам им, а упао сам у замку”.

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Иначе, истрагу су водили италијански карабињери под надзором тужилаштва у Пјаћенции. Поред класичне преваре, група је била оптужена и за прање новца, јер су украдене своте брзо пребацивали и легализовали кроз друге канале.

(Независне)

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Тагови :

превара

Италија

Полиција

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