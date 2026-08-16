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Драматичан снимак из Хрватске: Аутом улетјели у ватру

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 21:35

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Драматичан снимак из Хрватске: Аутом улетјели у ватру
Фото: Facebook / Imocki crnjaci 2.0

Колико је ситуација са поарима у Хрватској била драматична показују и снимци мађарске породице која је аутомобилом покушавала да побјегне из Локве Рогознице.

Брачни пар са трогодишњим дјететом и баком стигао је тамо тек тог дана, али се убрзо нашао у колони док се ватра све више приближавала.

"Не, не, не, не можемо овуда да прођемо. Не, не, не, не! Залетиће се у нас", чује се на снимку из аутомобила, пише "Дневник.хр".

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Како се ватра приближавала, ситуација је постајала све опаснија.

"Ватра је свуда око нас. Тамо још увијек има дима. Можда и пут гори. Овдје је толико вруће, више не можемо да издржимо", говорили су.

Дио њиховог аутомобила почео је да гори, а стакло је пукло од велике врућине.

Вратили су се према Станићима, побјегли према мору и тамо провели око сат времена прије него што је помоћ стигла глисером.

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Хрватска

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