Драматичан снимак из Хрватске: Аутом улетјели у ватру

Аутор:АТВ редакција
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Колико је ситуација са поарима у Хрватској била драматична показују и снимци мађарске породице која је аутомобилом покушавала да побјегне из Локве Рогознице.
Брачни пар са трогодишњим дјететом и баком стигао је тамо тек тог дана, али се убрзо нашао у колони док се ватра све више приближавала.
"Не, не, не, не можемо овуда да прођемо. Не, не, не, не! Залетиће се у нас", чује се на снимку из аутомобила, пише "Дневник.хр".
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Како се ватра приближавала, ситуација је постајала све опаснија.
"Ватра је свуда око нас. Тамо још увијек има дима. Можда и пут гори. Овдје је толико вруће, више не можемо да издржимо", говорили су.
Дио њиховог аутомобила почео је да гори, а стакло је пукло од велике врућине.
Вратили су се према Станићима, побјегли према мору и тамо провели око сат времена прије него што је помоћ стигла глисером.
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