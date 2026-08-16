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Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 21:23

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Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио
Фото: Pexels/Baptiste Valthier

Држављанин Непала (34) утопио се у суботу навече приликом купања у ријеци Слуњчици у Слуњу, саопштила је у недјељу ПУ карловачка те позвала купаче да прате савјете о безбједности на ријекама.

”Утопљеника су на обалу извадили рониоци интервентне јединице полиције Полицијске управе карловачке те је спроведен увиђај. О догађају ће надлежном државном тужилаштву бити прослијеђен извјештај”, додали су из полиције.

Како би се избјегли трагични догађаји и повећала безбједност купача, полиција апелује на грађане да користе уређене плаже на којима постоји спасилачка служба те да не скачу у воду са мјеста која нису уређена за скакање или је скакање забрањено.

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”Дјеца никако не би смјела ићи на купање без надзора родитеља или друге одрасле особе. Имајте стални надзор над дјететом јер се оно може утопити и у плиткој води”, казали су.

У воду се не смије улазити под утицајем алкохола или дрога, непосредно након оброка или након предугог излагање јаком сунцу, истичу из карловачке полиције.

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Тагови :

утапање

Хрватска

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