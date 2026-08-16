Три минута до пакла: Снимак показао застрашујућу брзину пожара

Аутор:АТВ редакција
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Само три минута дијелила су призор дима у даљини од ватрене стихије која је прогутала простор пред надзорном камером у Станићима код Омиша.
Снимак који је објавио РТЛ Данас можда најбоље показује колико су мало времена становници и туристи имали за реакцију када се велики пожар почео ширити насељима омишког подручја.
На првим кадровима види се дим, а затим се ситуација мијења готово из секунде у секунду. Према РТЛ-у, од почетног дима до ватрене буктиње прошле су свега три минута. Управо је невјероватна брзина ширења пожара један од разлога због којих се те ноћи ситуација претворила у борбу за спашавање људских живота.
Пожар на подручју Локве Рогознице пријављен је у четвртак, 13. августа, у 20:15 часова. Хрватска ватрогасна заједница наводи да је избио у непосредној близини објеката те се, потпомогнут јаким вјетром, почео брзо ширити. Ватра је захватила подручје од Локве Рогознице према Омишу, укључујући насеља Ивашњак, Старо Село, Под Вајле, Немира, Станићи и Медићи.
Размјере катастрофе најбоље показују званични подаци. До суботе је процијењено да је изгорјело око 1.000 хектара траве, ниског растиња и борове шуме, а око 2.500 људи било је евакуисано и збринуто у прихватним центрима. Једна особа смртно је страдала, а велики број људи је повријеђен. У гашењу су учествовале стотине ватрогасаца, десетине возила те противпожарни авиони.
Након катастрофе отворено је, међутим, и питање начина упозоравања становништва.
Систем СРУУК, путем којег грађани на мобилне телефоне могу добити упозорење у случају велике опасности, током пожара није активиран. Сплитско-далматински жупан Блаженко Бобан објаснио је да порука није послата јер се процијенило да би могла изазвати додатну панику међу становницима, док је премијер Андреј Пленковић указао на изузетно брзо ширење пожара, јак вјетар и чињеницу да је пожар избио током ноћи.
Управо снимак из Станића додатно показује колико је простора за доношење одлука било мало.
Три минута у нормалним околностима дјелују као кратак, али довољан временски период. У пожару који великом брзином долази према кућама, аутомобилима и људима, три минута могу значити разлику између тренутка у којем неко посматра дим у даљини и тренутка у којем више нема времена за припрему.
На подручју погођеном пожаром проглашена је природна непогода, а процјена настале штете тек слиједи. Жупан је најавио да би утврђивање укупних размјера штете могло трајати данима, па и седмицама.
Хрватска ватрогасна заједница овај је пожар сврстала међу најтеже пожаре у новијој хрватској историји, док снимак из Станића остаје упечатљив доказ колико се брзо ситуација на терену претворила у катастрофу.
Уз питање обнове и помоћи људима који су остали без имовине, након свега остају и питања која ће захтијевати детаљну анализу: да ли је становништво могло бити упозорено раније, да ли би активирање СРУУК-а помогло и да ли се у ситуацији у којој се ватра ширила толиком брзином евакуација уопште могла организовати другачије.
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