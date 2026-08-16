Авдаловић: Влада Српске издвојила два милиона КМ

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Начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић изјавио је да се у овој локалној заједници реализују важни инфраструктурни и развојни пројекти, за које је Влада Републике Српске ове године издвојила два милиона КМ кроз јавне инвестиције.
Он је истакао да је највећи дио тих средстава 1,7 милиона КМ усмјерен за реконструкцију и обнову зграде гимназије у Невесињу, док је 300.000 КМ предвиђено за обнову путева.
"Министарство просвјете и културе помогло је основну школу са 170.000 КМ, гдје су замјењени отвори и радови су већ завршени, а рађене су и интервенције у подручним одјељењима у Бијењој и Кифином Селу", рекао је Авдаловић након састанка са премијером Савом Минићем.
Према његовим ријечима, Општина Невесиње ове године реализује и друге значајне капиталне пројекте, међу којима су изградња потисног цјевовода од језера Алаговац до резервоара Рови вредна 1,7 милиона КМ, те изградња водовода у селима Тртине и Чањ вредна 350.000 КМ преко Свјетске банке.
Поред тога, из кабинета предсједника Републике Српске обезбијеђено је 441.000 КМ за проширење вртића. Авдаловић је додао да ће Општина из сопствених и кредитних средстава уложити око 2,3 милиона КМ у водоснабдијевање, реконструкцију сеоских путева и инфраструктуру у новом насељу од ресторана "Стадион" до насеља Гвозд.
На састанку је разговарано и о помоћи пољопривредницима погођеним невременом и градом који је 21. јула нанио штету у Лапчевинама, Батковићима, Бојиштима и Братачу. Комисија је процијенила штету и направила приједлог, а Влада и ресорно министарство би наредних дана требало да одлуче о начину подршке.
Осим о инвестицијама и припремама за 151. Невесињску олимпијаду, било је ријечи и о борби са пожарима који су протеклих дана захватили сјеверни дио Невесињског поља, планину Црвањ, као и регионе Колешко, Морине, Залом, Братач и Дрежањ.
"Захваљујући помоћи Хеликоптерског сервиса Републике Српске, припадника Оружаних снага и ватрогасаца из Требиња, Гацка и Билеће, спасили смо људе и имовину и сви пожари су тренутно под контролом", рекао је Авдаловић, најавивши заједнички обилазак терена са премијером Минићем.
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