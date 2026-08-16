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Минић о запошљавању дјеце погинулих бораца: Обезбијеђена нова радна мјеста

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 12:20

Коментари:

6
Премијер Републике Српске Саво Минић у Невесињу
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је за дјецу погинулих бораца већ обезбијеђено 23 нова радна мјеста, те најавио да ће укупан број ускоро износити 28.

"Мени је драго што вам данас могу саопштити да ћемо од момента кад смо се видјели до данас ријешити. Са данашњим даном ће бити 23 нова радна мјеста за дјецу погинулих бораца, а укупно ће то бити, са још три, четири, пет 28 радних мјеста", рекао је Минић

Он је нагласио да је ријеч о изузетно значајној инвестицији у оквиру које је обухваћен велики број дјеце из породица погинулих бораца, са циљем да се направи озбиљна и дугорочна прича за ову категорију становништва.

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Тагови :

Невесиње

Дјеца погинулих бораца

запошљавање

Република Српска

Коментари (6)

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