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Поново се шири опасан вирус: Не игноришите ове симптоме

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 11:41

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Маска вирус прехлада жена болест
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Специјалиста епидемиологије Института за јавно здравље Војводине Снежана Медић изјавила је за Тан‌југ да су ове недјеље у Војводини регистрована прва три случаја грознице Западног Нила ове сезоне.

Медић је навела да инфекција у највећем броју случајева пролази без симптома и да код око 80 одсто заражених убод инфицираног комарца неће довести до појаве било каквих тегоба.

"Негдје у петини случајева јављају се температура, грозница, главобоља, осип и болови у мишићима, а то углавном пролази без потребе за озбиљнијим лијечењем", рекла је Медић.

Додала је да се код мањег броја обољелих могу јавити озбиљнији симптоми, попут главобоље, повраћања, поспаности, измијењеног менталног стања, парализа и епилептичних напада, који захтијевају болничко лијечење.

Медић је објаснила да су природни резервоари вируса птице, док су комарци преносиоци, односно вектори болести, и нагласила да инфицирани људи нису заразни за своју околину.

Подсјетила је да се случајеви грознице Западног Нила у Србији региструју од 2012. године, са изузетком 2020. године, када случајеви нису забиљежени, што се повезује са ефектима пандемије.

"Са глобалним отопљавањем сматрамо да ће ове болести бити сваке године код нас. Могуће је и да сезона буде дужа, да се случајеви региструју раније током љета, а затим практично и током јесени", рекла је Медић.

Говорећи о превенцији, она је истакла да је најважније спријечити убоде комараца, посебно код старијих особа и хроничних болесника.

Препоручила је избјегавање боравка на отвореном у подручјима гдје има много комараца, нарочито у близини стајаћих вода, мочварних предјела и шума, као и избјегавање излазака у сумрак и зору.

Медић је савјетовала и коришћење репелената на откривеним дијеловима тијела, постављање комарника на прозоре и пражњење непокривених посуда са водом у двориштима, у којима се комарци могу да размножавају, преноси Танјуг.

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Тагови :

вирус Западног Нила

симптоми

Србија

епидемија

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