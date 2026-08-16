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Афричка куга однијела више од 36.000 свиња

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 11:18

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Три свиње у тору.
Фото: АТВ

Због афричке куге свиња до сада је угунaло и еутаназирано 36.632 грла, а болест је регистрована у седам округа и 13 општина, изјавио је министар Драган Гламочић.

Он је навео да је зараза потврђена на 930 газдинстава у 62 насељена мјеста. Иако су случајеви у посљедњих недјељу дана спорадични, Гламочић упозорава да мјеста за опуштање нема, јер за овај вирус не постоји вакцина. Према његовим ријечима, вирус је присутан још од 2019. године и дуго опстаје на терену.

Међутим, министар је успокојио потрошаче нагласивши да вирус ни на који начин не утиче на људе, чак и уколико би се конзумирало месо заражене животиње, преноси Танјуг.

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Тагови :

Афричка куга свиња

Србија

еутаназија

свиње

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